L’ancien responsable de Trump, Mike Gilll, grièvement blessé par un homme armé lors d’une vague de détournement de voiture à Washington

Un ancien responsable de l’administration Trump et père de trois enfants marié se bat pour sa vie après avoir été abattu lundi soir par un homme armé soupçonné d’une série de détournements de voitures dans la grande région de Washington DC.

Mike Gill, qui était directeur des opérations de la Commodity Futures Trading Commission alors que Donald Trump était président, a été grièvement blessé dans la fusillade et est resté à l’hôpital mardi soir, a indiqué sa famille. a déclaré à Fox5 Washington DC.

Le tireur a abattu une autre victime dont il avait volé la voiture et serait responsable de trois autres tentatives ou succès de détournements de voiture – ainsi que de deux incidents au cours desquels il a tiré sur la police.

Le suspect a finalement été tué par des policiers après s’être approché d’eux avec deux armes à feu dans le Maryland.

L’homme, qui n’a pas été nommé, a commencé sa série de crimes lundi vers 17h45 en entrant dans la voiture garée de Gill devant les immeubles de bureaux de K Street NW, lui tirant une balle dans la tête avant de s’enfuir à pied, a indiqué la police.

Les autorités enquêtent pour savoir s’il essayait de voler le véhicule de Gill lorsqu’il lui a tiré dessus.

Gill, qui est vice-président principal des marchés des capitaux au Conseil de la politique du logement et était auparavant représentant républicain au conseil des élections de Washington DC, allait chercher sa femme au travail au moment de la fusillade, selon le Washington Post.

Mike Gill, qui était directeur des opérations de la Commodity Futures Trading Commission lorsque Donald Trump était président, a été abattu lundi soir. LinkedIn

Le témoin Yolanda Douglas a déclaré au journal qu’elle avait vu la victime étendue sur le trottoir, la portière de la voiture ouverte et un pied toujours dans le côté passager de la voiture. Il portait une chemise et un pull et sa main tremblait alors que le sang s’accumulait autour de sa tête.

Douglas a alors vu une femme sortir d’un immeuble du pâté de maisons en criant frénétiquement « Oh mon Dieu, c’est mon mari » avant de courir vers lui et de lui attraper la main.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés et l’ont chargé sur une civière, les clés de la voiture de Gill et un autre petit objet métallique sont tombés de lui, a-t-elle déclaré.

L’un des premiers intervenants a déclaré qu’il s’agissait d’une douille d’obus, confirmant qu’il avait été abattu, a déclaré Douglas au Washington Post.

La famille de Gill l’a décrit comme « un mari, un père, un ami et un collègue extraordinaire » avec un « merveilleux sens de l’humour » dans une déclaration à Fox5 mardi.

“Il se fait des amis avec tout le monde – et est toujours à la recherche d’opportunités pour rassembler les gens et les faire se sentir inclus et aimés”, indique le communiqué. “Sa chaleur et sa gentillesse ont touché la vie de nombreuses personnes, comme en témoigne l’effusion d’amour et le soutien que sa famille a reçu pendant cette période difficile.”

Environ une heure après avoir prétendument tiré sur Gill, le suspect a tenté – sans succès – de détourner un autre véhicule sur Third Street NE.

Dix minutes plus tard, le tireur a abattu le conducteur Alberto Vasquez Jr., 35 ans, et lui a volé sa Chrysler 200 grise 2016, ont indiqué les autorités.

Les enquêteurs ont établi un lien entre les trois incidents et ont identifié un suspect qu’ils soupçonnaient d’être responsable des trois crimes.

Mais le voleur de voitures a continué sa frénésie criminelle, abandonnant la Chrysler pour une Toyota Camry qu’il aurait volée à un chauffeur de covoiturage dans le comté de Montgomery. Il a ensuite abandonné cette voiture et a volé un Nissan Rogue dans le parc University, dans le comté de Prince George, a indiqué la police.

La police métropolitaine a publié lundi une photo du suspect impliqué dans la fusillade. Département de la police métropolitaine

Tôt le lendemain matin, à 2 h 30, les autorités ont appris que quelqu’un au volant d’une Nissan avait tiré sur un véhicule de la police de l’État du Maryland qui avait été arrêté pour aider un véhicule en panne sur la I-95, près de la route 198. La balle a touché son capot et a manqué le soldat. , ont déclaré des responsables.

La même Nissan était le véhicule utilisé lors d’une fusillade en voiture contre une voiture de police marquée DC sur la DC 295 à la sortie 1, ont indiqué les autorités, selon le Washington Post. Au moins une balle a touché la portière du côté conducteur, mais le policier n’a pas été blessé.

Vers 4 h 30 du matin, la police de New Carrollton a repéré la Nissan vide sur une rue commerciale du comté de Prince George, ont indiqué des responsables. Le suspect s’est ensuite approché des policiers avec deux armes à feu et a été abattu par deux policiers qui ont chacun tiré sur l’homme.

Cette vague de violence survient après que la capitale nationale a vu les détournements de voitures plus que doubler entre 2022 et 2023, pour atteindre 950 incidents, a rapporté le Washington Post.

Mais les responsables estiment que le mobile du carnage de lundi à mardi n’était pas un gain matériel mais le travail d’un homme dérangé souffrant d’une dépression nerveuse. La maire de DC, Muriel Bowser, a déclaré que les crimes étaient « aveugles » et « impensables », selon le média.











