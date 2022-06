L’ancien républicain milliardaire Rick Caruso va-t-il être maire de Los Angeles ?

Les votes sont toujours compilés dans le comté de Los Angeles, mais une chose est certaine : le concours pour diriger la deuxième plus grande ville du pays sera décidé lors d’un second tour en novembre entre la représentante démocrate de longue date Karen Bass et le développeur milliardaire Rick Caruso.

Malgré de récents sondages montrant Bass avec une légère avance sur Caruso, les votes comptés jusqu’à présent la montrent légèrement en retrait (37% contre 42% pour Caruso mercredi après-midi) – il semble qu’elle divise la préférence des électeurs progressistes et militants avec d’autres gauche -les démocrates penchés sur le scrutin du maire.

Cela a conduit à une course plus serrée que prévu, et pas nécessairement au résultat que les partisans de Caruso auraient pu souhaiter : les candidats peuvent remporter le poste de maire s’ils remportent la majorité des voix à la primaire. Et bien qu’il puisse quitter la primaire en tant que candidat avec le plus de votes, maintenant que les électeurs progressistes, les militants du parti et les organisateurs communautaires pourront se rallier derrière Bass pour attirer leur attention sur un seul candidat, Caruso fait face à une bataille difficile pour gagner. des électeurs qui pourraient être plus réceptifs aux antécédents et à la plate-forme libérale de Bass.

Qui est Rick Caruso ?

La force de Caruso dans la primaire est toujours choquante, étant donné combien de temps Bass a été considéré comme le favori de la course. Jusqu’à ce que Caruso annonce sa candidature le dernier jour où il pouvait déposer sa candidature pour être inscrit sur le bulletin de vote, Bass était clairement le favori pour remporter l’élection. Mais le soutien de Caruso a rapidement augmenté dans les dernières semaines de la campagne.

Cette augmentation du soutien est due à la fois à sa sensibilisation et aux problèmes qui ont motivé le nombre lamentablement faible d’électeurs qui se sont rendus: la criminalité, les perceptions de la sécurité publique, l’itinérance et l’abordabilité.

Caruso est une institution de Los Angeles, née dans une famille qui s’est installée pour la première fois dans la ville dans les années 1920. Il est bien connu pour ses développements massifs de centres commerciaux, qui mélangent des magasins haut de gamme avec des cinémas, divers restaurants et des logements. Il a organisé sa première soirée de retour de nuit dans l’un de ces centres commerciaux – le Grove dans le district de Fairfax au centre de LA – et entretient des liens étroits avec un certain nombre d’écoles de la ville en tant qu’ancien élève, donateur et parent, y compris l’Université de Californie du Sud. .

Bien connu dans le milieu des affaires de la ville, Caruso a une histoire politique conservatrice. Il a longtemps été républicain, avant de devenir indépendant, et juste avant la course à la mairie, démocrate. Et il a déjà fait de la politique : il a servi dans la bureaucratie de la ville, au conseil d’administration du département de l’eau et de l’électricité et en tant que président de la commission de police de Los Angeles.

Dans l’ensemble, c’est un homme d’affaires respecté et une figure assez connue dans les cercles riches de Los Angeles. Le journal étudiant de l’USC a peut-être eu la description la plus appropriée du nombre d’élites à Los Angeles qui le voient : « Caruso est un Willy Wonka des temps modernes… et tout le monde veut un morceau de la barre de chocolat.

Comment Caruso a transformé la primaire en une course à deux

Caruso a amassé une richesse personnelle massive qu’il a utilisée dans cette primaire. Il a dépensé plus de 35 millions de dollars de sa fortune, en versant 24 millions de dollars dans des publicités numériques, radiophoniques et télévisées qui ont inondé le marché médiatique coûteux de la ville et submergé les dépenses de Bass. Sur la base des totaux actuels des votes, Caruso a dépensé près de 300 dollars par électeur qu’il a remporté, une somme d’argent énorme qui submerge le montant en dollars habituellement dépensé par vote lors d’une élection présidentielle, par exemple.

Mais ces dépenses auraient pu renforcer la notoriété de son nom parmi les électeurs de couleur, où il semble avoir eu un certain succès. Lors du dernier sondage avant le jour des élections, le Los Angeles Times a rapporté que Caruso avait consolidé le soutien des Angelenos blancs conservateurs au début de la course et renforcé le soutien des hommes latinos et noirs au fil du temps. Bass, en revanche, a fait mieux parmi les démocrates fidèles, les libéraux blancs et les femmes noires et latines. Les parties de la ville qui ont connu le taux de participation le plus élevé étaient les communautés des collines et des côtes les plus blanches et les plus aisées, et non le noyau noir et brun de la ville.

Bass a peut-être été un peu gêné par ce faible taux de participation parmi les minorités. Une explication traditionnelle du faible taux de participation à Los Angeles est la suprématie des démocrates aux élections – parce qu’un parti devrait gagner, certains électeurs ne voient aucune raison de voter lors d’élections non compétitives. Il existe également des désavantages structurels, tels que l’accès à des sources d’information fiables, les barrières linguistiques et le transport vers les centres de vote, qui peuvent avoir limité la sensibilisation des électeurs minoritaires aux problèmes qui figuraient sur le bulletin de vote et leur volonté de voter, alors que les plus riches, les plus conservateurs , et les électeurs blancs étaient plus viscéralement motivés par la perception d’une sécurité publique en déclin.

Les références de Bass à Washington auraient également pu nuire à ses efforts pour convaincre les électeurs mécontents de l’establishment démocrate local et national. Membre de longue date du Congrès, ancienne membre de l’Assemblée de l’État et organisatrice communautaire dans le sud de Los Angeles, Bass a dû lutter contre l’image selon laquelle elle serait simplement plus du même genre d’initié démocrate qui a dirigé la ville au cours des deux dernières décennies (appelé -le maire Eric Garcetti a succédé au maire Antonio Villaraigosa pour deux mandats).

Elle a également irrité certains progressistes pour sa volonté d’adopter un ton plus modéré sur la criminalité et la police – refusant de financer la police (elle l’a qualifié de «probablement l’un des pires slogans de tous les temps» en 2020) et proposant l’embauche de plus de policiers pour rétablir l’effectif complet autorisé par la ville (quoique 1 000 officiers de moins que ce que Caruso a promis d’embaucher s’il gagne).

Les sondages qui ont précédé les élections ont montré que l’itinérance et la sécurité publique étaient au cœur des préoccupations de nombreux électeurs, et les électeurs ont soutenu l’augmentation de la taille du département de police de Los Angeles. Caruso en a profité dans ses publicités et ses envois de campagne, où il s’est présenté comme un étranger et un perturbateur.

Après une élection à très faible taux de participation, les deux candidats – mais surtout Bass – doivent dynamiser les électeurs pour les élections de novembre. Mardi, les électeurs ont fait part de leur inquiétude face à la criminalité, au sans-abrisme et à la hausse du coût de la vie en Californie, et bien que Bass et Caruso aient tous deux signalé que la sécurité publique serait leur priorité absolue, ils ont cinq mois pour présenter leur dossier à une ville qui a connu une augmentation des crimes contre les biens et des homicides – et une large couverture médiatique des crimes effrontés.

Pour Caruso, cela signifiera élargir sa base de soutien au-delà de sa coalition actuelle en convainquant les électeurs qu’il n’est pas vraiment un républicain, mais un autre type de démocrate de Los Angeles ; et pour Bass, consolider les progressistes tout en réduisant le soutien de Caruso parmi les modérés et les hommes de couleur. Les deux ont beaucoup de travail à faire.