L’ancien représentant américain Hoekstra élu président du MIGOP par des militants anti-Karamo

LANSING — L’aile anti-Karamo du Parti républicain du Michigan a élu samedi l’ancien membre du Congrès républicain Pete Hoekstra comme nouveau président du parti, intensifiant ainsi la lutte pour le pouvoir entre deux factions en guerre qui est maintenant devant les tribunaux.

Les membres du Comité d’État républicain du Michigan qui ont voté le 6 janvier pour destituer Kristina Karamo de son poste de présidente du parti se sont réunis samedi dans un hôtel de Lansing et ont élu Hoekstra pour la remplacer, après deux tours dans une course à trois candidats.

Mais Karamo, qui a déclaré la réunion du 6 janvier illégale et a vu ses partisans soutenir massivement sa direction lors d’une réunion du 13 janvier, affirme qu’elle reste la leader légitime du parti. Dès samedi matin, Karamo était toujours répertorié comme président du parti de l’État sur le site Web du Comité national républicainqui n’a par ailleurs pas pesé sur le différend.

La faction anti-Karamo a déposé une plainte devant la cour de circuit du comté de Kent vendredi soir pour tenter de forcer Karamo à quitter ses fonctions. Jeudi, Karamo et ses partisans ont envoyé des lettres de « cessation et d’abstention » à de nombreux principaux dissidents, les menaçant de poursuites judiciaires pour violation du droit d’auteur et de marque déposée, ainsi que pour diffamation.

Hoekstra a été élu au poste controversé de président du parti face à Lena Epstein, une femme d’affaires qui a perdu sa candidature au poste de régent de l’UM en 2022 et qui était candidate à la présidence du parti de l’État en février dernier, lorsque Karamo a été élu lors d’une convention d’État, et Vance Patrick, qui préside le parti. le Parti républicain du comté d’Oakland.

“Nous avons commencé aujourd’hui le chemin du succès”, a déclaré Hoekstra sur les réseaux sociaux après le vote.

Patrick, qui dirige une entreprise de construction avec son fils, s’est classé troisième au premier tour et a apporté son soutien à Hoekstra. Environ 70 votes ont été exprimés sur chacun des deux scrutins.

Hoekstra était considéré comme quelqu’un qui pouvait servir de pont entre la base du parti et ses partisans plus traditionnels. Il s’agit d’un ancien membre du Congrès républicain de l’ouest du Michigan qui a été ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas sous l’ancien président Donald Trump. Hoekstra a représenté le 2e district à la Chambre des représentants des États-Unis de 1993 à 2010. Il s’est classé deuxième derrière l’ancien gouverneur Rick Snyder lors des primaires de gouverneur du GOP en 2010 et a perdu une candidature au Sénat américain face à la sénatrice démocrate Debbie Stabenow en 2012.

Karamo a critiqué Hoekstra et son élection dans une publication sur les réseaux sociaux samedi après-midi. “En tant que président du Parti républicain du Michigan, nous ne permettrons pas que le parti soit volé”, a-t-elle déclaré. “Arrêtez la mascarade et concentrez-vous sur la victoire en 2024.”

Mais au moins un membre du Congrès républicain en exercice a félicité Hoekstra pour son élection. “J’ai hâte de travailler avec vous pour donner la priorité à l’Amérique, conserver notre siège sur le champ de bataille et remporter des victoires pour les conservateurs lors des élections de novembre”, a déclaré le représentant américain John James, du canton de Shelby, sur les réseaux sociaux.

Dans un geste significatif, Epstein, copropriétaire d’une compagnie pétrolière basée à Southfield, s’est engagé avant le vote de samedi à donner 500 000 dollars en « capital de démarrage » et à obtenir une ligne de crédit auprès d’une banque, s’il était élu président, dans le but d’atténuer les tensions. les difficultés financières importantes du parti. Mais elle a perdu au deuxième tour après avoir été de peu à la traîne de Hoekstra au premier.

Les opposants de Karamo, comme elle, sont de fervents partisans de Trump. Ils ont cité une collecte de fonds médiocre, une ingérence dans les affaires du parti du comté et un manque de transparence comme raisons pour l’évincer. Mais le forum des candidats à la présidence, organisé jeudi soir, ainsi que l’élection samedi par les membres du comité d’État, étaient fermés aux médias et au grand public.

