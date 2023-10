L’ancien rédacteur en chef du Telegraph, Max Hastings, vote pour les travaillistes contre les « terribles » conservateurs dirigés par le « perdant ».

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

L’ancien rédacteur en chef de Le télégraphe du jour Max Hastings a déclaré qu’il voterait pour le parti travailliste alors qu’il attaquait le « terrible » gouvernement de Rishi Sunak et qualifiait le Premier ministre de « perdant ».

Dans le dernier signe que les principaux soutiens conservateurs abandonnent le parti de M. Sunak et se tournent vers un probable gouvernement travailliste, M. Hastings a déclaré qu’il soutiendrait le parti de Sir Keir Starmer.

Les influents Mail Le chroniqueur a révélé sa profonde consternation face à la poussée des conservateurs vers la droite – qualifiant les membres des conservateurs de groupe de « Flat Earthers » qui sont « presque sans exception des fantasmes ».

M. Hastings a qualifié la politique de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman de « grotesque », a attaqué l’influence « maligne » de Boris Johnson et de Nigel Farage sur le parti et a qualifié le Brexit de « désastre ».

«Je pense que le sort de Sunak à l’arrière de ce terrible gouvernement est profondément peu enviable, mais il est là. Et, bien sûr, on se souviendra toujours de lui comme du dernier – du perdant », a-t-il déclaré dans une interview au New European.

M. Hastings a déclaré que M. Sunak était une « personne honnête », avant d’ajouter : « Mais est-il un leader ? J’ai bien peur que non. J’ai toujours été sceptique quant à la capacité des directeurs d’école à être de bons dirigeants.»

L’ancien patron de M. Johnson au Télégraphe a déclaré que l’homme expulsé par son parti l’année dernière était responsable d’avoir entraîné le pays dans une « humeur follement imprudente et irresponsable » à propos du Brexit.

L’ancien rédacteur en chef a déclaré que M. Johnson était « l’être humain le plus égoïste et irresponsable que j’ai jamais rencontré » et qui avait contribué à quitter le parti conservateur en tant que groupe de « factions de droite ».

S’attaquant aux membres, il a déclaré : « Ces gens pensaient que Liz Truss était la réponse aux problèmes de la nation. Tant que ces 200 000 habitants de la Terre plate à travers le pays auront une voix décisive, je serai très pessimiste quant aux perspectives du parti conservateur.»

Hastings est « sombre » à propos des conservateurs après leur poussée à droite sous les récents Premiers ministres (Getty)

M. Hastings a ajouté que « la peur de Farage, qui menace désormais de rejoindre les conservateurs, a rendu une grande partie de la direction du parti lâche ».

Cela survient alors que l’ancienne ministre conservatrice des Affaires Anna Soubry, qui a quitté le parti pour aider à former les centristes anti-Brexit au sein de Change UK, a annoncé qu’elle voterait pour les travaillistes aux prochaines élections.

« Avec Keir Starmer comme leader, ils ont les valeurs et les compétences nécessaires pour apporter le changement dont notre pays a désespérément besoin », a-t-elle tweeté.

Un coup d’État majeur lors de la conférence travailliste de cette semaine à Liverpool a vu l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, soutenir le parti dans une vidéo diffusée lors du discours de la chancelière fantôme Rachel Reeves.

L’économiste canadienne respectée, responsable de la Banque de 2013 à 2020, a déclaré qu’il était « hors de temps que nous mettions son énergie et ses idées en action ».

Une série de principaux donateurs conservateurs ont dénoncé le parti et retiré leur soutien financier, certains bailleurs de fonds majeurs étant même passés au parti travailliste alors que Sir Keir et Mme Reeves continuent de « courtiser » les grandes entreprises.

Gareth Quarry, un ancien donateur conservateur qui a rejoint le parti travailliste, a déjà déclaré L’indépendant que des « dizaines » de personnalités du monde des affaires – y compris des partisans des conservateurs – l’avaient approché pour lui demander comment ils pourraient aider à placer Sir Keir Starmer au n°10.

John Caudwell, le fondateur de Phones4U, a déclaré L’indépendant qu’il ne soutiendra pas M. Sunak après son revirement sur les promesses de zéro émission nette – et a révélé qu’il envisageait plutôt de donner au parti travailliste.

Le patron islandais, Richard Walker, a démissionné du parti conservateur suite aux « volte-face » de M. Sunak sur le net zéro et le HS2, et s’est déclaré « ouvert à la persuasion » sur qui soutenir lors des prochaines élections.

Sir Rocco Forte – qui a donné 100 000 £ au parti pour l’aider à financer les dernières élections générales – a accusé le parti d’avoir récolté ce qu’il avait semé, affirmant que « l’incompétence » avait fait fuir les donateurs.