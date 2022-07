L’ancien rédacteur en chef des médias d’État chinois suggère que Nancy Pelosi soit “retenue”, “punie” par le PCC pour avoir visité Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien rédacteur en chef du tabloïd d’État du Parti communiste chinois, le Global Times, a suggéré que le pays détienne et punisse la présidente américaine de la Chambre Nancy Pelosi pour avoir visité Taiwan.

Le gouvernement chinois a averti mardi qu’il prendrait des “mesures énergiques” si Pelosi se rendait à Taïwan après que le Financial Times a annoncé qu’elle se rendrait dans la nation insulaire revendiquée par la Chine le mois prochain.

Pelosi et sa délégation se rendront également en Indonésie, au Japon, en Malaisie et à Singapour et passeront du temps à Hawaï au siège du commandement américain de l’Indo-Pacifique, a ajouté le journal londonien, citant des personnes proches du dossier.

Hu Xijin a suggéré une réponse agressive et militariste au projet de l’orateur de visiter le pays insulaire, affirmant qu’un avion de guerre devrait entrer à Taiwan en représailles.

MILLEY DIRIGE UN EXAMEN DE NOUS, LES CONTACTS MILITAIRES CHINOIS AU MILIEU DE L’AVERTISSEMENT PÉKIN POSE UNE MENACE À LA SÉCURITÉ NATIONALE

“Ma suggestion aux Chinois [government and] militaire : Si Pelosi visite Taïwan, des avions militaires de l’APL accompagneront l’avion de Pelosi pour entrer dans l’île, effectuant une traversée historique de l’île par des avions militaires depuis le continent pour la première fois”, a écrit Hu sur Twitter. “Son importance submergerait la visite de Pelosi. “

Hu s’est opposé aux déclarations de l’administration Biden affirmant n’avoir aucun détail ou information concret sur le voyage prévu.

“Biden est censé avoir la capacité d’empêcher la visite imprudente de Pelosi, plutôt que” je ne sais pas quel est son statut “. Si les États-Unis ne peuvent pas la retenir, laissez la Chine la retenir et la punir. L’armée de l’air de l’APL fera sûrement de sa visite une honte pour elle-même et pour les États-Unis.”

Taïwan, officiellement connue sous le nom de République de Chine, est une nation insulaire située au large des côtes de l’Asie continentale. Taïwan s’est déclarée indépendante de la République populaire de Chine et a revendiqué le maintien de la gouvernance de la Chine pré-révolutionnaire.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan, mais ont intensifié leur engagement avec l’île en tant que La Chine cherche à l’isoler des institutions mondiales.

LES AUTORITÉS CHINOISES S’EXCUSENT POUR LES EFFRACTIONS DE COVID-19

Hu, qui a pris sa retraite du Global Times l’année dernière, a continué d’écrire et de parler pour le PCC en ligne et lors d’événements nationaux. L’ancien rédacteur en chef s’est fait connaître avec des commentaires agressifs, moqueurs et intentionnellement provocateurs sur les réseaux sociaux.

Cependant, une série de scandales et de graves accusations ont porté atteinte à sa réputation dans le pays et à l’étranger.

Hu était accusé par un ancien rédacteur en chef adjoint, Maggie Duan Jingtao, d’avoir engendré des enfants avec plusieurs collègues du Global Times. Il a nié les accusations, accusant Jingtao de le faire chanter pour son poste au journal.

Hu a affirmé que Duan lui avait présenté ses excuses le lendemain et avait rétracté ses accusations. Il a poursuivi en disant qu’elle avait “semblé avoir été possédée et avait prononcé des ordures”.

L’allié du PCC a également été accusé d’avoir engendré un fils de nationalité canadienne, une accusation distincte qu’il nie complètement.

L’ambassadeur de Chine aux États-Unis a désigné Taiwan comme la question “la plus sensible” au cœur des relations entre les deux superpuissances.

“La question de Taïwan est la question centrale la plus sensible et la plus importante dans les relations sino-américaines”, a déclaré l’ambassadeur Qin Gang au Forum sur la sécurité d’Aspen. “La Chine aime les peuples pacifiques des deux côtés du détroit de Taiwan. Nos compatriotes.

“La dernière chose que nous souhaitons faire est de nous battre avec nos compatriotes, nous ferons donc de notre mieux dans notre grande sincérité pour parvenir à la réunification pacifique car nous pensons qu’il est préférable de servir les intérêts des peuples des deux côtés.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La conversation au coin du feu du Forum sur la sécurité d’Aspen s’est concentrée sur les tensions élevées au cours des deux dernières années entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, en particulier avec une augmentation des visites américaines de haut niveau à Taipei et davantage de vols et d’exercices militaires chinois autour de l’espace taïwanais.

Peter Aiken de Fox News et Reuters ont contribué à ce rapport.