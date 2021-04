Un ancien rédacteur en chef de Vanity Fair travaille depuis plus d’un an à la création d’une publication numérique avec une touche commerciale: ses rédacteurs partageront les revenus d’abonnement.

Pensez-y comme Vanity Fair rencontre Substack, la plate-forme de newsletter par abonnement qui a attiré des auteurs de renom.

La nouvelle société à l’origine de la publication, Heat Media, espère la dévoiler dans les mois à venir, ont déclaré quatre personnes connaissant le sujet. La start-up est en partie l’idée de Jon Kelly, un ancien rédacteur en chef de Vanity Fair qui a travaillé sous son ancien rédacteur en chef, Graydon Carter.

Si tout se passe comme prévu, les contributeurs de la start-up comprendraient des écrivains dont les contacts incluent l’élite au pouvoir d’Hollywood, de la Silicon Valley, de Washington et de Wall Street. Un abonnement annuel coûterait 100 $ et pourrait inclure une newsletter quotidienne, un site Web et un accès à des événements, ont déclaré les gens. La publication n’a pas encore de nom. Puck est le nom d’un magazine d’humour américain de la fin des années 1800 et du début des années 1900.