L’ancien Red Sox, le coéquipier d’A-Rod au lycée se lance sur lui

L’ancien Yankees d’Alex Rodriguez et coéquipier du lycée, Doug Mientkiewicz, l’a déchiré lors d’une apparition en podcast et a brûlé leur relation avec le sol.

L’ancienne star controversée des Yankees de New York, Alex Rodriguez, a longtemps divisé les fans de baseball pour son utilisation de stéroïdes. Cependant, l’un de ses anciens coéquipiers du lycée, Doug Mientkiewicz, sait exactement où il en est avec A-Rod.

Rodriguez et Mientkiewicz ont joué au baseball ensemble à la Westminster Christian School en Floride avant de suivre des chemins séparés dans la MLB. A-Rod a passé des séjours sur les Mariners de Seattle et les Yankees de New York tandis que Mientkiewicz a joué sur les Twins du Minnesota et une poignée d’autres équipes à la fin de sa carrière.

Les deux se sont réunis très brièvement en 2007 sur les Yankees, époque à laquelle Rodriguez était encore sans doute à son apogée et Mientkiewicz s’essoufflait.

Une décennie et demie plus tard, Mientkiewicz a réfléchi au temps passé avec son copain de lycée, et il est sûr de dire qu’ils ne sont pas proches – du tout.

Mientkiewicz a déclaré sur le « Territoire infâme » podcast:

« J’ai toujours dit qu’il allait mourir seul, parce que tout ce truc de ‘père de l’année’, que Dieu le bénisse avec ses filles, parce que ça doit aller loin. Mais c’est comme, ‘Tu essaies juste d’entrer au paradis maintenant.’

Alex Rodriguez se fait avoir par son ancien coéquipier Doug Mientkiewicz

Rodriguez a été suspendu pour la saison 2014 pour avoir utilisé des drogues améliorant la performance, et Mientkiewicz avait certainement quelque chose à dire à ce sujet également :

« C’est comme, attendez une minute, avez-vous (oublié) que vous avez été suspendu 200 matchs ? C’est comme, ‘Allez, mec. Arrête ça. Je comprends.’ J’ai joué une position de pouvoir et je n’en avais pas. Est-ce que ça m’a traversé l’esprit ? Bien sûr. Vous y avez pensé. Mais je me disais : ‘Tu sais quoi, je veux pouvoir marcher quand j’aurai 50 ans.’

Mientkiewicz, qui faisait partie de la liste des vainqueurs des World Series 2004 des Red Sox, a continué à cracher Rodriguez pour ne plus être proche de sa clique de lycée.

« Par exemple, votre lycée et vos coéquipiers à l’université sont frères jusqu’à la fin. Nous parlons encore. Nous tirons toujours sur ce connard, mais il est tout simplement introuvable, même lorsque nous faisons des trucs de lycée pour notre entraîneur. Comme je l’ai dit, j’ai une photo de lui en train de dormir à table avec sa chemise Timberwolves. Je me dis : ‘Tu es sérieux ? Allez les loups. Pas étonnant qu’ils craignent.

Depuis qu’il s’est fait prendre pour avoir utilisé des stéroïdes, Rodriguez a fait une chute abrupte sur le piédestal. Il travaille actuellement comme analyste pour ESPN et n’a pas fait la une des journaux pour de terribles raisons ces derniers temps. Mais Mientkiewicz parle de lui avec tant de rage et de haine — « il va mourir seul » — qu’on se demande ce qui s’est passé entre les deux anciens coéquipiers.

Quelque chose a-t-il brisé leur lien vieux de plusieurs années ? Mientkiewicz est-il juste jaloux de la renommée d’A-Rod et irrité que le All-Star à 14 reprises se soit éloigné de son groupe d’amis du lycée?

Quoi qu’il se soit passé ou non entre eux, tout devrait être de l’eau sous les ponts maintenant. Rodriguez reste partiellement sous les projecteurs avec ses concerts dans les médias, et Mientkiewicz s’est depuis essayé à la gestion d’équipes de ligues mineures. A chacun son chemin.