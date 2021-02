L’ancien receveur de la NFL Vincent Jackson retrouvé mort dans une chambre d’hôtel

L’ancien receveur de la NFL, Vincent Jackson, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel en Floride lundi matin, a annoncé le bureau du shérif du comté de Hillsborough. Il avait 38 ans.

Trois fois Pro Bowler avec les Chargers de San Diego et les Buccaneers de Tampa Bay, Jackson avait séjourné dans un Homewood Suites à la périphérie est de Tampa. Son corps a été découvert par une femme de ménage vers 11h30 HE lundi.

Le bureau du shérif a déclaré dans un communiqué de presse qu’il enquêtait sur l’affaire, mais que le corps de Jackson ne montrait «aucun signe apparent de traumatisme». La porte-parole Crystal Clark a précisé à USA TODAY Sports que les autorités ne croient pas qu’un crime a été commis, ni ne soupçonnent un acte criminel.

« J’ai mal au cœur pour les nombreux êtres chers que Vincent Jackson laisse derrière lui, de sa femme et ses enfants à la nation des Buccaneers qui l’adorait », a déclaré le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister, dans un communiqué.

«M. Jackson était un homme dévoué qui mettait sa famille et sa communauté au-dessus de tout. … Il manquera énormément non seulement aux fans de football de tout le pays, mais aussi aux gens du comté de Hillsborough qui ont récolté les bénéfices de sa générosité. contributions. »

Le bureau du shérif a indiqué que la famille de Jackson l’avait porté disparu mercredi, mais les agents l’ont retrouvé au Homewood Suites le lendemain. Les autorités se sont entretenues avec lui, ont évalué son bien-être et clos le dossier des personnes disparues, selon le communiqué de presse.

Un porte-parole du bureau du médecin légiste du comté de Hillsborough, qui déterminera la cause du décès, a indiqué que le bureau n’était pas en mesure de fournir des informations à partir de lundi soir.

Fils de deux vétérans de l’armée, Jackson est né à Colorado Springs, au Colorado, et est rapidement devenu une star de deux sports. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires avec une moyenne pondérée de 4,1, il a joué pour les équipes de basket-ball et de football du nord du Colorado, utilisant sa taille, son physique et sa capacité de saut pour exceller dans les deux.

Jackson a été sélectionné par les Chargers au deuxième tour du repêchage 2005 et est devenu un partant l’année suivante. Il a passé les sept premières années de sa carrière de 12 ans à San Diego avant de signer avec les Buccaneers en tant qu’agent libre en 2012. Il a fait trois Pro Bowls en quatre ans de 2009 à 2012.

Le receveur de 6 pieds 5 pouces de large a joué pour la dernière fois en 2016 avant d’atterrir sur la réserve blessée avec une blessure au genou. Il a annoncé sa retraite en 2018 après avoir capté 540 passes pour 9080 verges et 57 touchés.

Jackson était connu pour son soutien aux familles des militaires, y compris son travail par le biais de la Jackson in Action 83 Foundation, qu’il a fondée en 2012. Le bureau du shérif du comté de Hillsborough a noté qu’il avait nommé Jackson député honoraire il y a trois ans pour «reconnaître son dévouement à la communauté. »

« Vincent était un favori des fans non seulement pour son jeu au Pro Bowl sur le terrain, mais aussi pour l’impact qu’il en a eu sur la communauté », les Chargers dit dans un communiqué. «Le travail qu’il a accompli au nom des familles des militaires par l’intermédiaire de sa fondation au cours des années qui ont suivi sa retraite a été une inspiration pour nous tous.

Contactez Tom Schad à [email protected] ou sur Twitter @Tom_Schad.