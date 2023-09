L’ancien receveur de la NFL Mike Williams est décédé à 36 ans

L’ancien receveur de la NFL Mike Williams, qui a été blessé dans un accident de construction il y a deux semaines et qui a ensuite été mis sous respirateur, est décédé mardi, a déclaré son agent. Il avait 36 ​​ans.

Williams, qui a joué pour les Buccaneers de Tampa Bay et les Bills de Buffalo de 2010 à 2014, est décédé à l’hôpital St. Joseph de Tampa, a déclaré l’agent Hadley Engelhard.

Williams a été blessé sur un chantier de construction dans le comté de Hillsborough, qui comprend Tampa, et retiré du système de réanimation jeudi, a rapporté le Tampa Bay Times. Le journal a cité la mère de la fille de Williams, âgée de 8 ans, disant que celui-ci était partiellement paralysé lors de l’accident.

Williams était un choix de quatrième ronde des Bucs en 2010 après une carrière universitaire exceptionnelle à Syracuse. Il a réalisé 65 réceptions pour 964 verges et 11 touchés en tant que recrue et a débuté 52 des 54 matchs auxquels il a participé en quatre saisons avec Tampa Bay.

Le natif de Buffalo a été échangé à l’équipe de sa ville natale en 2014. Il a disputé neuf matchs, terminant avec huit attrapés pour 142 verges et un touché au cours de sa seule saison avec les Bills.

Williams était le dernier sur une liste de la NFL pendant une partie de l’intersaison 2016 avec les Chiefs de Kansas City. Il termine sa carrière avec 223 réceptions pour 3 089 verges et 26 touchés en 63 matchs.

Reportage de l’Associated Press.

