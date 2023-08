L’ancien RB des Seahawks et des Ravens de Seattle, Alex Collins, est mort à 28 ans

Il y a de tristes nouvelles à annoncer au sujet d’un ancien porteur de ballon de la NFL qui a joué pour les Seahawks de Seattle et les Ravens de Baltimore.

Alex Collins est décédé. Il n’avait que 28 ans.

L’athlète a d’abord attiré l’attention nationale en jouant au football à l’Université de l’Arkansas où il a gagné 1 000 verges au sol. Il a été sélectionné par les Seahawks de Seattle lors du repêchage de la NFL en 2016 avant de se diriger vers les Ravens de Baltimore. Plus tôt cette année, il a signé avec l’USFL pour rejoindre les Memphis Showboats.

Selon TMZCollins profitait de son intersaison avec une balade dominicale sur sa moto Suzuki GSX-600K 2004 à Lauderdale Lakes, en Floride, lorsqu’il a été impliqué dans une collision.

Apparemment, une femme dans une Chevrolet Suburban a fait un virage en traversant des voies sur le chemin de Collins, ce qui l’a fait heurter le côté passager arrière de la Suburban. Même avec les ambulanciers se précipitant sur l’accident, il a été déclaré mort sur les lieux.

Lundi, la famille du football de Collins lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux après la diffusion de la nouvelle.

Sa première équipe de la NFL, les Seahawks, a rendu hommage à Alex qu’ils ont même démissionné en 2019 après avoir été agité par les Ravens à la suite de multiples problèmes juridiques. Les Ravens ont également publié un message sincère se souvenant de lui comme d’une personne « vraiment gentille ». L’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, a également publié une déclaration personnelle. Dans sa déclaration, il a révélé qu’il se souviendrait toujours de Collins comme d’un « grand coéquipier qui a eu un impact sur tous ceux qu’il a rencontrés ».

Les Razorbacks de l’Université de l’Arkansas ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux, faisant écho aux mêmes sentiments à propos de son personnage.

La famille de Collins a également publié une déclaration à ESPN en disant;

«Alex était chéri par sa famille et ses amis ainsi que par des supporters du monde entier. Tous ceux qui le connaissent vraiment peuvent témoigner de son dynamisme, de sa détermination et de sa personnalité plus grande que nature.