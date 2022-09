L’ancien ranch de Johnny Cash vient d’être vendu au-dessus du prix demandé, c’est une “capsule temporelle virtuelle”

“Élever mes enfants dans cette propriété spacieuse et isolée était exactement ce que nous recherchions”, a déclaré Chip Hickman, le vendeur, à Insider.

Lui et sa femme, Jo Ann, acheté la maison en 2003. Ils cherchaient un espace assez grand pour accueillir leur famille de cinq personnes, ainsi que les parents de sa femme et son frère, a déclaré Hickman.

“J’ai pris ma retraite il y a trois ans après une longue carrière de pompier, et mes enfants grandissent et vont à l’université. Mes beaux-parents sont décédés et il est temps pour nous de réduire un peu les effectifs”, a déclaré Hickman.