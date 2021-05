L’ancien quilleur anglais Alan Igglesden termine le défi de 5 km pour Professional Cricketers ‘Trust | Nouvelles de cricket

Alan Igglesden, sa femme Liz et sa fille Beth ont terminé le défi 5k mai de Professional Cricketers ‘Trust (crédit photo: Professional Cricketers’ Trust)

L’ancien lanceur de couture du Kent et de l’Angleterre, Alan Igglesden, a continué à avoir une vision positive de la vie après avoir terminé le défi 5k mai du Professional Cricketers ‘Trust.

Accompagné de sa femme Liz, de sa fille Beth et de l’ancienne coéquipière du Kent Laurie Potter, « Iggy » a parcouru un tronçon du canal de Leeds et de Liverpool, près de leur maison à Keighley, dans le West Yorkshire, sur son scooter de mobilité récemment financé par le Trust. .

L’accomplissement survient juste la semaine après qu’Iggy, avec sa femme Liz, a révélé dans une vidéo émouvante qu’il était en soins de fin de vie après deux accidents vasculaires cérébraux majeurs et la croissance de sa tumeur au cerveau.

L’histoire d’Iggy a ému la famille du cricket avec des sympathisants et un soutien affluant pour le joueur de 56 ans. Une page Just Giving a été créée par la famille pour collecter des fonds pour le Professional Cricketers ‘Trust, l’organisme de bienfaisance qui les a soutenus ces dernières années.

Cependant, Iggy et Liz ne se sont pas arrêtés là et ont voulu affronter le 5 km eux-mêmes au profit de l’association caritative et ont terminé l’exploit ce week-end.

« Iggy était le plus fatigué de nous tous », a déclaré Liz. «Bien qu’il n’ait pas eu besoin de marcher, c’était la concentration qui était beaucoup pour lui, mais nous l’avons fait!

«C’était un bel après-midi et assez idyllique le long du canal. C’était aussi très agréable que Laurie Potter vienne de Leicester pour nous rejoindre et nous avons eu une belle conversation et il a bavardé avec Iggy tout le long.

«C’est bien de le faire ensemble – le tout dans des modes de transport légèrement différents. Laurie a marché à côté d’Iggy dans son scooter, Beth a fait un zoom arrière sur son vélo et a fait beaucoup plus que 5 km, je pourrais peut-être lui faire payer plus!

«J’en ai couru des morceaux et sur le chemin du retour, Iggy était assez fatigué, j’ai donc dû faire fonctionner son scooter pour éviter les éclaboussures dans le canal.

«C’était très agréable de rattraper Laurie et nous connaissons tous les pouvoirs de guérison d’être dehors, autour des arbres et les bruits de l’eau, c’est magnifique.

«C’est juste agréable pour nous d’être ensemble en tant que famille pour faire quelque chose comme ça et le supplément supplémentaire d’être pour le Professional Cricketers ‘Trust signifiait que c’était significatif, surtout quand nous avons fait les nominations à la fin.

« Nous avons nommé le frère d’Iggy ainsi que Matthew Fleming, Dean Headley, Steve Marsh, Richard Ellison et Martin McCague que nous avons rencontrés la semaine dernière. Nous espérons que cela se répandra et ils nommeront tous des joueurs de cricket et des amis. »

Les nominations dirigeront les gens vers la page Just Giving, qui rend hommage aux compétences du quilleur à couture géante avec le ballon pendant ses jours de jeu.

Son nom de campagne est # 5ferIggy – un lien vers les 25 trajets à cinq guichets qu’il a effectués dans le cadre de ses 693 guichets de carrière – et a collecté plus de 13000 £ et compte pour la charité des joueurs, l’idée étant que vous pouvez soutenir le 5k du Trust. Mai en faisant 5k pour Iggy ou simplement en le parrainant.

Liz a déclaré: « C’est déjà fantastique de voir combien a été collecté. Il y avait un club qui a mis 1 000 £ et nous avons fait défiler tous les dons et les beaux messages hier soir pour qu’ils aient tous été lus.

« Tous ces jolis messages personnels de fans de cricket qui avaient regardé Iggy jouer et c’est juste ce sentiment de famille qu’il y a tant de connexions et ils se rassemblent tous. Beaucoup de vieux élèves Iggy et moi avons enseigné ont aussi contribué, ce qui est vraiment sympa .

«Tout cela vous donne l’impression que vous comptez, ce dont Iggy a certainement besoin d’avoir tous ces gens pour l’encourager un jour, il peut se sentir assez seul quand il mène une bataille très différente tout seul maintenant – pour savoir tout cela les gens l’encouragent de loin, c’est vraiment adorable.

Tout au long de son parcours incroyablement difficile, Iggy a conservé une attitude positive et un sens de l’humour pointu, comme il l’a montré dans son interview vidéo, et lui et sa famille ont relevé le défi de redonner au Professional Cricketers ‘Trust.

Igglesden, photographié ici avec sa femme Liz, a joué trois tests et quatre ODI pour l’Angleterre à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Le Trust a soutenu la famille avec un financement au cours des dernières années pour permettre à Liz de prendre soin d’Iggy à plein temps, et l’association caritative des joueurs a récemment fourni un monte-escalier qui permet à l’ancien joueur de cricket de se déplacer plus facilement chez eux et un scooter. pour permettre à la famille un sentiment de liberté et d’indépendance.

Liz a ajouté: « La promenade était vraiment pertinente parce qu’Iggy la faisait sur le scooter pour lequel le Trust a payé. Il ne serait pas sur le canal et à l’air libre si ce n’était pour ce que le Trust avait donné. nous.

«Pour que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin pour qu’il soit à l’extérieur, c’est énorme. Savoir ce que nous faisons, c’est redonner quelque chose à une famille qui nous a tant donné.

« Il y a forcément d’autres personnes dans notre situation et savoir qu’elles peuvent obtenir ce dont elles ont besoin pour rendre la vie un peu plus facile est puissant. Ce n’est pas agréable de simplement prendre, c’est bien de redonner là où vous le pouvez.

« C’est ce que nous voulons faire, cela fait partie de nous qui ne nous sentons pas comme une cause caritative – nous continuerons à faire ce que nous pouvons pour soutenir et montrer à quel point cette association est incroyable. »

