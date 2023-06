L’ancien quart-arrière de l’Arkansas Ryan Mallett est décédé dans une noyade apparente

DESTIN, Floride (AP) – L’ancien quart-arrière de l’Arkansas Ryan Mallett, qui a également joué pour la Nouvelle-Angleterre, Houston et Baltimore pendant cinq saisons dans la NFL, est décédé. Il avait 35 ans.

Mallett est mort dans une noyade apparente, selon le Bureau du shérif du comté d’Okaloosa. Mallett était entraîneur de football à White Hall High School dans son Arkansas natal, et le district scolaire a également confirmé sa mort dans un message sur son site Web mardi.

Le directeur sportif de l’Arkansas, Hunter Yurachek, a déclaré que l’université « avait perdu une personne incroyablement spéciale ».

« Nos pensées et nos prières vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Ryan Mallett », a posté Yurachek sur Twitter.

Mallett a joué pour l’Université du Michigan pendant une saison avant de terminer sa carrière universitaire dans l’Arkansas. Il a réussi 7 493 verges et 62 touchés en deux saisons avec les Razorbacks.

Mallett a été sélectionné par la Nouvelle-Angleterre au troisième tour du repêchage de la NFL en 2011. Il a disputé quatre matchs avec les Patriots au cours de la saison 2012, complétant 1 de 4 passes pour 17 verges.

L’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a déclaré qu’il était « extrêmement attristé par le décès tragique de Ryan ».

« Mes pensées et mes prières vont à sa famille et aux nombreuses personnes dont il a touché la vie », a déclaré Belichick dans un communiqué publié par l’équipe sur Twitter.

Mallett a fait six départs en neuf matchs avec les Texans et deux départs en huit apparitions avec les Ravens. Il a complété 190 de ses 345 tentatives dans la NFL pour 1 835 verges et neuf touchés avec 10 interceptions.

« Ryan faisait partie de nous », a déclaré l’entraîneur des Ravens John Harbaugh dans un Publication sur Twitter par l’équipe. « Je me souviendrai toujours de l’amour qu’il avait pour ses coéquipiers et pour avoir profité au maximum de chaque journée de football ici. »

Lors de son premier départ le 16 novembre 2014, Mallett a dirigé Houston vers une victoire 23-7 à Cleveland. Sa première passe de TD en carrière était une passe de 2 verges à l’ailier défensif JJ Watt.

« Horrible nouvelle à lire sur Ryan Mallett », a posté Watt sur Twitter. « Parti trop tôt. Repose en paix mon frère. »

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

The Associated Press