L’ancien QB Favre de la NFL a demandé de l’aide sociale pour un centre de football, révèlent des textes

Après que le Mississippi ait dépensé des millions de dollars en aide sociale pour le projet animal de compagnie de Brett Favre, une arène de volley-ball universitaire, le quart-arrière à la retraite de la NFL a tenté deux ans plus tard d’obtenir de l’argent supplémentaire de l’agence d’aide sociale de l’État pour une autre installation sportive, selon de nouveaux documents judiciaires.

Le gouverneur de l’époque, le républicain Phil Bryant, a envoyé un texto en 2019 à Favre, qui souhaitait construire une installation d’entraînement en salle pour l’équipe de football de l’Université du sud du Mississippi. Bryant lui a dit que l’argent fédéral pour les enfants et les adultes à faible revenu est “étroitement contrôlé” et “une mauvaise utilisation pourrait entraîner une violation de la loi fédérale”.

Les messages texte entre Bryant et Favre figurent dans des documents judiciaires déposés vendredi par les avocats de Bryant, qui cherchent à montrer que le gouverneur était disposé à aider Favre à collecter des fonds privés pour le centre de volley-ball à partir de 2017 et qu’il ignorait depuis plus de deux ans que l’aide sociale allait. au projet.

La plus grande affaire de corruption publique du Mississippi a pris au piège plusieurs personnes, dont un lutteur professionnel dont la cure de désintoxication a été financée par l’aide sociale.

L’État a intenté une action civile contre Favre et d’autres pour récupérer plus de 20 millions de dollars américains en argent social dépensé à tort pour aider les personnes dans le besoin dans l’un des États les plus pauvres du pays. Bryant et Favre ne font pas face à des accusations criminelles, et Bryant ne fait pas partie des personnes nommées dans le procès civil de l’État

Un ancien directeur du département des services sociaux du Mississippi, John Davis, a plaidé coupable jeudi à des accusations de crime fédéral et étatique dans un complot visant à détourner l’argent de l’aide sociale. Davis a été nommé par Bryant en février 2016 et renvoyé par lui en juillet 2019. Davis a accepté de témoigner contre d’autres.

Les avocats d’une organisation à but non lucratif poursuivie en justice, le Mississippi Community Education Center, ont envoyé une assignation à comparaître à Bryant fin juillet, sollicitant une communication entre l’ancien gouverneur et toute autre personne au sujet de l’arène de volley-ball.

L’organisation à but non lucratif était dirigée par Nancy New et son fils, Zachary New, qui, en avril, ont plaidé coupables à des accusations d’utilisation abusive de l’aide sociale. Ils ont également accepté de témoigner contre d’autres.

La demande d’argent n’a abouti à rien

Dans le dossier du tribunal vendredi, Bryant s’est opposé à la production de documents à moins qu’il ne soit sous le coup d’une ordonnance de protection pour empêcher la diffusion publique du contenu.

“Cette requête a été présentée de mauvaise foi et uniquement pour ennuyer, embarrasser et opprimer le gouverneur Bryant parce qu’il a refusé de fermer les yeux sur les crimes perpétrés par New et Davis”, ont écrit les avocats de Bryant.

La demande d’argent de Favre auprès du département des services humains du Mississippi pour financer l’installation de football n’a abouti à rien. Favre a fait la demande le 28 juillet 2019, alors qu’il tentait en vain de recruter le fils d’un autre joueur retraité de la NFL, Deion Sanders, à l’université de Hattiesburg.

Favre a joué au football à l’Université du sud du Mississippi avant d’aller dans la NFL en 1991. Bryant et New sont également des anciens, et Favre a écrit à Bryant que le fait d’avoir un centre d’entraînement en salle donnerait au programme de football une “crédibilité instantanée”.

La fille de Favre a commencé à jouer au volley-ball à l’université en 2017. Les nouveaux documents judiciaires indiquent que Bryant a appris pour la première fois que Favre essayait de collecter des fonds pour une arène de volley-ball le 20 avril 2017, lorsque Favre a envoyé un texto au gouverneur pour dire que lui et sa femme, Deanna, étaient construction de l’établissement.

“J’ai besoin de votre influence d’une manière ou d’une autre pour obtenir des dons et/ou des parrainages”, a envoyé Favre à Bryant. “De toute évidence, Southern n’a pas d’argent, alors je me dépêche de le faire lever.”

Les documents indiquent que Bryant a répondu quelques heures plus tard: “Bien sûr, je suis tout à fait d’accord avec l’installation de volley-ball. … Une chose que je sais faire, c’est collecter des fonds.”

En juillet 2017, Favre a de nouveau envoyé un texto à Bryant à propos de l’installation de volley-ball, demandant “si nous pouvons trouver un entrepreneur qui dirait bonjour plutôt que de vous donner de l’argent, je construirai gratuitement !! Peut-être que vous connaissez quelqu’un.”

“L’utilisation des fonds publics n’a jamais été mentionnée”

Bryant a répondu qu’il était “partout”.

“Il est important de noter que, dans ces premiers SMS, Favre n’a jamais mentionné l’utilisation de fonds publics, encore moins l’utilisation de fonds TANF pour la construction de l’installation”, ont écrit vendredi les avocats de Bryant. “A cette époque, les discussions entre Favre et le gouverneur Bryant étaient axées sur les dons privés et les parrainages d’entreprises.”

En juillet 2017, les archives judiciaires montrent que Davis et Nancy New se sont rencontrés au sujet de l’utilisation de l’argent de l’aide sociale pour financer l’arène de volley-ball, Davis engageant 4 millions de dollars. L’organisation à but non lucratif de New a ensuite versé 1,1 million de dollars à Favre pour des allocutions afin de l’aider à payer l’arène. Favre n’a jamais prononcé les discours et a ensuite remboursé l’argent, bien qu’il n’ait pas remboursé 228 000 $ d’intérêts.

Les avocats de Bryant ont écrit que le gouverneur avait appris pour la première fois que les services à la personne étaient impliqués dans le financement de l’arène de volley-ball dans un SMS qu’il avait reçu de Favre le 16 juillet 2019. “Je veux que vous sachiez à quel point j’aime Nancy New et John Davis”, a écrit Favre. . “Ce qu’ils ont fait pour moi et Southern Miss est incroyable.”

Favre a écrit qu’il était prévu d’organiser des ateliers et des cliniques pour les jeunes dans l’installation de volley-ball avec un programme dirigé par Nancy New.

“Et aussi j’ai payé les 3/4 de l’installation de Vball et le reste était un projet conjoint avec elle et John qui m’a fait économiser 1,8 million”, a envoyé Favre à Bryant. “J’ai été informé aujourd’hui qu’elle ne serait peut-être pas en mesure de financer sa part. Moi et nous avons vraiment besoin de votre aide, Gouverneur, et désolé d’en parler.”

Les avocats de Bryant ont écrit que “Favre a lancé une campagne pour faire pression de manière agressive sur le gouverneur pour l’aider à couvrir la dette de l’USM Volleyball Center”. Ils ont également écrit que Favre n’avait pas payé les trois quarts des coûts de construction et que les services sociaux avaient engagé plus de 1,8 million de dollars dans le projet.

Selon les documents judiciaires de vendredi, Bryant et Favre ont rencontré le 4 septembre 2019 le nouveau directeur du Département des services sociaux, l’agent à la retraite du FBI Christopher Freeze. Favre a envoyé un texto à Bryant après la réunion: “Nous avons évidemment besoin de votre aide et le temps travaille contre nous.” Favre a également mentionné que l’installation de volley-ball pourrait porter le nom de Bryant, qui en était à ses derniers mois en tant que gouverneur.

Bryant a répondu: “Nous allons y arriver. C’était une excellente réunion. Mais nous devons respecter la loi. Je suis trop vieux pour la prison fédérale.” Il a ajouté un emoji souriant avec des lunettes de soleil.