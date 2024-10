L’ancien QB de Penn State discute du potentiel de Drew Allar dans la NFL

Dans une récente interview avec Jake Trotter d’ESPN, l’ancien quart-arrière de Penn State, Kerry Collins, a partagé ses réflexions sur l’actuel signaleur de départ de l’école, Drew Allar.

« [Allar is] physiquement imposant. Il a un corps et des compétences de la NFL. Il y a d’autres gars qui ont eu un énorme succès. Mais je ne dirais pas nécessairement ce qu’ils ont traduit en ce qui est nécessaire dans la NFL… Drew a cela à cent pour cent. »

Il s’agit d’un éloge important pour Allar de la part d’un gars de Collins, qui est de loin le quart-arrière de la NFL le plus titré de Penn State.

Après une carrière universitaire impressionnante avec les Nittany Lions, Collins a été sélectionné avec le cinquième choix au classement général du repêchage de la NFL en 1995 par les Panthers de la Caroline. Il a ensuite passé 17 ans dans la ligue avec plusieurs équipes, et son total de verges par la passe en carrière se classe toujours actuellement au 21e rang de tous les temps dans la NFL.

Collins sait clairement ce qu’il faut pour réussir au niveau professionnel, donc ses récents commentaires sur Allar ne devraient pas être écartés.

Allar est au milieu de sa deuxième saison en tant que quart partant de Penn State, et jusqu’à présent, il a l’air très impressionnant. En cinq départs pour les Nittany Lions 5-0 cette année, Allar a complété 70,9 pour cent de ses passes pour 1 101 verges, neuf verges et une interception, en plus de se précipiter pour 89 verges et trois scores.

Par rapport aux chiffres d’Allar de 2023, son pourcentage de réussite, sa moyenne de verges par passe par match, son pourcentage de touché, ses verges par tentative de passe et sa note de passeur sont tous plus élevés cette saison. S’il peut continuer à jouer à un niveau élevé pour Penn State cette année, alors il suscitera certainement beaucoup d’intérêt de la part des dépisteurs de la NFL dans quelques mois.

Comme Collins l’a mentionné, Allar a « un corps NFL » mesurant 6 pieds 5 pouces et 238 livres, et il a un gros bras. Mel Kiper d’ESPN a mis à jour son classement Big Board du repêchage 2025 de la NFL jeudiet il a le signaleur de Penn State classé sixième meilleur quart-arrière derrière Quinn Ewers du Texas (cinquième), Carson Beck de Géorgie (quatrième), Cam Ward de Miami (troisième), Jalen Milroe de l’Alabama (deuxième), et Shedeur Sanders du Colorado (premier).

Selon NFLMockDraftDatabase.com, Allar est toujours considéré comme un prospect du jour 2 pour le repêchage de 2025, ce qui signifie que la plupart ne pensent pas qu’il quittera le tableau avant le deuxième ou le troisième tour. Il reste encore beaucoup de temps pour que cela change, mais contrairement aux autres espoirs de passage, il a également l’histoire des quarts-arrières de Penn State en difficulté dans la NFL qui lui sont opposés.

Douze anciens passeurs de Penn State ont été sélectionnés lors du repêchage de la NFL à l’époque du Super Bowl (depuis 1966), et Collins et Jeff Hostetler sont les seuls à avoir remporté au moins une sélection au Pro Bowl au cours de leur séjour dans la ligue.

D’autres comme Todd Blackledge, Christian Hackenberg et Tony Sacca n’ont jamais été en mesure de répondre à leurs attentes dans la NFL après la fin de leur carrière universitaire avec les Nittany Lions.

Allar peut-il être celui qui brisera cette tendance et poursuivre une carrière professionnelle productive comme Collins, ou se révélera-t-il simplement être un autre exemple d’un quart-arrière de Penn State incapable de connaître le succès dans la NFL ?