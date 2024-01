L’ancien QB de l’Arizona Demond Williams Jr. s’engage à Washington

L’ancien QB de l’Arizona Demond Williams Jr. s’est engagé envers Washington, a-t-il déclaré à On3.

“C’est juste le sentiment de famille amené d’Arizona et la familiarité avec le personnel d’entraîneurs, ainsi que les innombrables opportunités à Seattle, qui m’ont finalement aidé à prendre la décision.”

Le 5 pieds 10 pouces et 180 livres était finaliste de l’Elite 11 et QB du All-American Bowl.

Profil de recrutement de Demond Williams Jr.

Williams Jr. s’est classé au 265e rang selon le classement de l’industrie On3 2024, une moyenne pondérée qui utilise les quatre principales sociétés de médias de recrutement. Il est également le quart-arrière n°16 et le joueur n°4 de l’État de l’Arizona.

Transférer les informations générales du portail

Le portail de transfert de la NCAA, qui couvre tous les sports de la NCAA aux niveaux des divisions I, II et III, est une base de données privée contenant les noms des étudiants-athlètes qui souhaitent transférer. Il n’est pas accessible au public.

Le processus d’accès au portail se fait par l’intermédiaire du bureau de conformité d’une école. Une fois qu’un joueur fournit une notification écrite de son intention de transfert, le bureau entre le nom du joueur dans la base de données et tout est opérationnel. Le bureau de conformité dispose d’un délai de 48 heures pour donner suite à la demande du joueur et cette demande ne peut être refusée.

Une fois que le nom d’un joueur apparaît sur le portail, d’autres écoles peuvent contacter le joueur. Les joueurs peuvent changer d’avis à tout moment et se retirer du portail. Cependant, une fois qu’un joueur accède au portail, la bourse actuelle n’a plus besoin d’être honorée. En d’autres termes, si un joueur entre sur le portail mais décide de rester, l’école n’est plus obligée de fournir une bourse.

La base de données est une base de données normale, triable selon une variété de sujets, y compris (bien sûr) le sport et le nom. L’entrée individuelle d’un joueur comprend des détails de base tels que des informations de contact asynchrones, si le joueur bénéficiait d’une bourse et s’il était transféré en tant qu’étudiant diplômé.

Un joueur peut demander qu’une étiquette « Ne pas contacter » soit placée sur le rapport. Dans ces cas-là, les joueurs ne souhaitent pas être contactés par les écoles à moins qu’ils n’aient initié la communication.

Il a actuellement une valorisation On3 NIL de 84 000 $. L’évaluation On3 NIL est le principal indice du secteur qui définit la valeur annuelle projetée (PAV) des athlètes des écoles secondaires et universitaires. L’évaluation NIL n’agit pas comme un outil de suivi de la valeur des transactions NIL qu’un athlète a conclues à ce jour. Cela signifie plutôt la valeur d’un athlète à un moment donné.