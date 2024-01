L’ancien QB de l’Alabama, Julian Sayin, sera transféré dans l’État de l’Ohio

L’ancien quart-arrière de l’Alabama, Julian Sayin, la meilleure recrue d’ESPN dans la classe 2024, est transféré dans l’État de l’Ohio, a-t-il déclaré dimanche à ESPN.

Sayin est entré sur le portail de transfert de la NCAA vendredi à la suite du départ à la retraite de Nick Saban de l’Alabama. Il est le troisième espoir global d’ESPN dans la promotion 2024 et le meilleur espoir offensif de sa classe de recrutement.

Sayin prévoit de s’inscrire bientôt et concourra pour l’Ohio State lors des entraînements de printemps. Sayin a quitté l’Alabama après s’y être inscrit début janvier et Saban a pris sa retraite peu après son arrivée.

“Incroyablement excité de rejoindre l’équipe ici à Ohio State”, a déclaré Sayin à ESPN dimanche. “J’ai tenu ce programme en haute estime tout au long de mon processus de recrutement et j’ai hâte d’apprendre auprès de certains des joueurs et entraîneurs les plus talentueux du football universitaire et de contribuer au succès de notre équipe.”

Sayin a apporté son expérience avec le personnel de l’Ohio State grâce à son processus de recrutement au lycée et une relation avec le nouveau coordinateur de Buckeye et entraîneur du quart-arrière Bill O’Brien. Il avait participé au premier recrutement de Sayin en Alabama. (O’Brien est parti pour les Patriots pour la saison 2023 avant d’être embauché à Ohio State la semaine dernière.)

Sayin a remercié sa famille pour son soutien, car son mois de janvier mouvementé le verra désormais déménager dans une deuxième ville à plus de 1 000 miles du sud de la Californie. Il a joué au football au lycée de Carlsbad, au nord de San Diego.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

“Ma famille m’a tellement soutenu et a fait tellement de sacrifices tout au long de mon parcours footballistique”, a-t-il déclaré. “Je suis tellement fier et reconnaissant de partager ce moment avec eux.”

Sayin rejoindra une solide salle de quart-arrière à Ohio State qui comprend l’ancien quart-arrière de Kansas State Will Howard, qui apporte 27 départs avec son transfert alors qu’il entame sa dernière saison universitaire. Devin Brown entamera sa troisième saison en 2024, Lincoln Kienholz entamera sa deuxième saison et Air Noland entamera sa première saison. Le partant de l’année dernière, Kyle McCord, a été transféré à Syracuse.

L’ajout de Sayin poursuit une intersaison de changements importants pour les Buckeyes, qui entament 2024 sur une séquence de deux défaites consécutives qui comprenait la troisième défaite consécutive du programme contre le Michigan.

Ohio State a ajouté trois des meilleurs joueurs du portail de transfert de la NCAA – Sayin, la sécurité All-American de première année Caleb Downs et le double arrière All-SEC Quinshon Judkins. Ils améliorent également la ligne offensive avec le centre de l’Alabama Seth McLaughlin.

Ohio State a également renvoyé plusieurs joueurs qui se projetaient comme espoirs de repêchage de la NFL au début de la saison 2023, notamment le receveur large Emeka Egbuka, le défenseur TreVeyon Henderson et le garde Donovan Jackson.

En défense, les extrémités JT Tuimoloau et Jack Sawyer et le plaqueur Tyleik Williams reviennent le long de la ligne offensive, et le retour surprise du demi de coin vedette Denzel Burke met en évidence le secondaire.

Ohio State a terminé l’année dernière 11-2 après avoir débuté 11-0 pour la deuxième année consécutive. OSU a perdu contre la Géorgie en demi-finale des éliminatoires de football universitaire en 2022 et contre le Missouri au Cotton Bowl cette année.

L’ajout de Sayin donne à Ohio State une dose d’adrénaline supplémentaire de talent dans une salle de quart-arrière solide. Cela place également l’Ohio State dans la rare position d’avoir deux quarts-arrières de première année haut de gamme dans la même classe.

Noland est la recrue n°31 au classement général d’ESPN en 2024 et le passeur de poche n°2. Sayin est le meilleur quart-arrière du classement général et la double menace n°1 au classement ESPN.

Sayin, qui mesure 6 pieds 1 pouce et pèse 195 livres, a lancé pour 2 369 verges, 24 touchés et une seule interception alors qu’il était lycéen à Carlsbad. Il a été MVP de la finale Elite 11 en 2023, avant sa dernière année de lycée.

Il a terminé sa carrière au lycée avec 7 824 verges par la passe, 85 touchés et 10 interceptions.