L’ancien protégé de Sean « Diddy » Combs, Shyne, affirme que le magnat de la musique en disgrâce a « détruit » sa vie

Moses « Shyne » Barrow se souvient de la façon dont Sean « Diddy » Combs a changé pour toujours la trajectoire de sa vie après une fusillade dans une boîte de nuit de New York en 1999.

Shyne, ancien rappeur de Bad Boy et actuel homme politique au Belize, a évoqué son histoire avec le magnat de la musique déchu après l’arrestation de Diddy et les accusations criminelles ultérieures pour complot de racket et trafic sexuel en tant que chef présumé d’une entreprise criminelle.

« Quand j’avais 18 ans, je ne voulais rien faire d’autre que rendre ma mère fière et rendre le Belize fier et être reconnu pour mon talent et conquérir le monde », a déclaré Barrow lors d’une conférence de presse mercredi.

« Je le défendais, et il s’est retourné et a appelé des témoins pour témoigner contre moi. Il m’a pratiquement envoyé en prison.

TOP 5 DES BOMBEES DE L’ACCUSATION DE DIDDY : CE QUE LES EXPERTS JURIDIQUES PRÉDISENT SUR L’AVENIR DU MAGNAT DE LA MUSIQUE DÉCÉDÉ

« J’ai pardonné. J’ai continué. Mais ne prétendons pas que j’étais à Miami pour Thanksgiving et Noël. »

Shyne, qui est aujourd’hui chef de l’opposition à la Chambre des représentants du Belize, était une étoile montante dans le monde du hip-hop lorsqu’il a signé avec Bad Boy Records en 1998. Un an plus tard, Shyne a rejoint Diddy et sa petite amie de l’époque, Jennifer Lopez, au Club New York, aujourd’hui disparu, à Times Square, lorsque des coups de feu ont éclaté.

DIDDY SE VOIT REFUSER LA LIBERTÉ APRÈS AVOIR PLAIDÉ NON COUPABLE DE CRIMES DE TRAFIC SEXUEL

Au cours de l’échauffourée, trois personnes ont été blessées, dont une femme qui a reçu une balle dans le visage. Lopez, Combs et son garde du corps, Anthony « Wolf » Jones, ont pris la fuite dans leur Lincoln et ont ensuite été arrêtés par la police de New York pour avoir grillé un feu rouge.

« J’ai pardonné. J’ai continué. Mais ne prétendons pas que j’étais à Miami pour Thanksgiving et Noël. » — Shyne

Une arme a été retrouvée dans le véhicule et Lopez et Diddy ont été arrêtés. Lopez a été libéré, mais Diddy, Jones et Shyne ont tous deux été accusés de plusieurs délits. Diddy et Jones ont tous deux été déclarés non coupables lors du procès, tandis que Shyne a été reconnu coupable de cinq des huit chefs d’accusation et condamné à 10 ans de prison. À sa libération, Shyne a été expulsé vers le Belize.

DIDDY EST ACCUSÉ DE TRAFIC SEXUEL ET DE RACK APRÈS SON ARRESTATION

Depuis l’incident, Shyne a choisi de pardonner au rappeur « Victory » et est apparu sur scène à Londres pour une performance surprise avec le fondateur de Bad Boy Records en 2023.

« Ne perdons pas de vue les faits, insiste Shyne. Ce n’est pas quelqu’un avec qui j’ai passé des vacances et avec qui j’ai eu une relation intime et fraternelle.

« C’est quelqu’un qui a détruit ma vie, à qui j’ai pardonné, et à qui j’ai tourné la page, et ce dans l’intérêt du Belize, car il était en mesure à l’époque d’accorder des bourses et peut-être d’investir. Je ne nierai pas avoir tenté d’attirer des investissements au Belize et de contribuer à l’éducation au Belize.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

« Est-ce que je prends plaisir à ce qu’il traverse ? Absolument pas. Je suis différent des autres. Personne n’a besoin d’échouer pour que je réussisse. »

Diddy, 54 ans, a été inculpé mardi de complot de racket, de trafic sexuel par la force, de fraude ou de coercition et de transport à des fins de prostitution. Il risque au moins 15 ans de prison et une peine maximale de prison à vie s’il est reconnu coupable.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a comparu mardi devant un tribunal fédéral de Manhattan, où il a plaidé non coupable. Combs s’est non seulement vu refuser la caution de 50 millions de dollars proposée, mais il a été envoyé en prison immédiatement après l’audience.