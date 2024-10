L’ancien protégé de Diddy, Aubrey O’Day, qualifie le rappeur d' »humain sans âme » après son arrestation pour trafic sexuel

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Des années avant Peignes Sean « Diddy » a été arrêté le plusieurs accusations de trafic sexuel l’ancien protégé du magnat déchu de la musique, Aubrey O’Day, avait parlé à plusieurs reprises de son histoire controversée avec le rappeur – faisant souvent allusion à son comportement passé prétendument abusif.

« [Diddy] joue à l’un des jeux les plus sales qui soient », a déclaré O’Day, qui est devenu célèbre en apparaissant dans la troisième saison de l’émission MTV de Diddy « Making the Band » en 2005. Cosmopolite de son ancien patron.

Plus récemment, à la suite du fait que Diddy soit désormais confronté à de nouvelles allégations d’abus sexuels de la part de 120 accusateurs, dont des mineurs, l’ancien de Danity Kane s’est exprimé sur X (anciennement Twitter), affirmant que son « comportement aurait pu être stoppé », mais a déclaré que son arrestation était une « victoire pour toutes les femmes ».

« Son comportement aurait pu être stoppé bien avant que des choses comme celle-ci ne nous brisent le cœur », a-t-elle écrit le 1er octobre. « Ses abus n’ont pas eu à m’atteindre ni à bien d’autres, y compris des femmes, des hommes et des mineurs, qui les traumatiseront à jamais. toute une industrie. »

« C’est un être humain sans âme, confronté à un problème systémique au sein de l’industrie du divertissement qui a été [run] par des gens sans âme avant même qu’il n’entre en scène », a-t-elle poursuivi. « Tant de gens ont essayé de vous avertir, mais son charisme vous a trompé. Beaucoup de gens sont responsables de le maintenir dans une place de pouvoir et de visibilité, et si cette partie résonne [with] vous, puissiez-vous ressentir le même chagrin que toutes ses victimes ne pourront jamais réparer complètement.

« Vous étiez complice », a-t-elle conclu. « Cela doit être reconnu avant que les choses puissent vraiment changer. Réfléchissez à deux fois avant de rire des blagues qui circulent. La vie de beaucoup de gens a été changée à jamais après avoir croisé le chemin de cet homme. »

Quelques jours plus tôt, après l’arrestation de Diddy à New York le mois dernier, O’Day avait écrit sur X: « Le but de la justice est de mettre un terme et de nous donner l’espace nécessaire pour créer un nouveau chapitre. Les femmes ne comprennent jamais cela. Je me sens validée. Aujourd’hui, c’est une victoire pour les femmes du monde entier, pas seulement pour moi. Les choses changent enfin « .

O’Day a croisé Diddy pour la première fois alors qu’il participait à la troisième saison de « Making The Band » de MTV il y a près de deux décennies. Trois ans plus tard, le rappeur a renvoyé O’Day de Danity Kane lors de la finale de la saison quatre.

Lors d’un épisode de « Appelle-la papa » Podcast en 2022, O’Day a affirmé qu’elle avait été licenciée parce qu’elle « n’était pas disposée à faire ce qu’on attendait de lui ». [her] – pas en termes de talent, mais dans d’autres domaines. »

« Vous savez, j’ai un tel amour-haine avec tout cela parce que je ne pense pas que j’aurais pu avoir autant de succès dans tant d’autres domaines si je n’avais pas été formée par Diddy », a-t-elle déclaré à l’animateur Alex Cooper. par Pierre roulante. « C’était la personne la plus dure pour laquelle on pouvait travailler, et c’était de la torture. Et pas la partie travail, mais les autres choses – les jeux d’esprit. Il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu beaucoup de mensonges. »

« Diddy disait : ‘Tu n’es plus sexy. Genre, que s’est-il passé ? Tu n’as pas de courbes. Je n’arrive pas à faire croire aux gens que tu es ma belle personne' », a-t-elle affirmé. « Et il n’y avait pas de #MeToo à cette époque. Personne ne protégeait personne à cette époque. Vous avez signé un million de NDA et un million de contrats qui vous ont retiré vos droits. »

Un an plus tard, après que Cassie Ventura ait intenté une action en justice contre Diddy dans laquelle elle affirmait avoir enduré « plus d’une décennie » de « comportement violent et de demandes perturbées » de Diddy, O’Day a partagé son soutien à la chanteuse, notant qu’elle avait averti les gens. « depuis des années. »

« J’essaie de vous le dire depuis des années », a-t-elle écrit dans une story Instagram, selon Rolling Stone. « Priez pour cette reine @cassie », dans une nouvelle publication sur le procès, elle a sous-titré: « Ce n’est que le jour où vous mettrez un peu de respect sur mon nom quand je vous dirai des choses. »

Plus tôt cette année, O’Day a déclaré Revue populaire qu’elle ne « se sentait pas du tout justifiée » par les multiples allégations retenues contre Diddy.

« Il n’y a aucune justification lorsque vous êtes victime de quelqu’un… Quiconque est exposé ou toute vérité dite ne change pas la réalité de ce que vous avez vécu », a-t-elle déclaré.

« C’est une chose éternelle qu’il faut se réveiller chaque jour et choisir d’évoluer au-delà. Cela ne disparaît pas », a-t-elle ajouté. « C’est comme un traumatisme infantile. Nous n’aimons pas penser que cela disparaît dans la trentaine, mais en réalité, nous commençons à réaliser à quel point c’est grave dans la trentaine. »

Vendredi, O’Day a répondu à la question d’un fan lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle et le reste de l’équipe de Danity Kane avaient permis à Diddy de les traiter si mal au fil des années.

« On ne nous a pas donné le choix, mon amour », dit-elle. répondu le X. « Nous n’étions pas non plus des ‘adultes libres d’esprit’ (c’est aussi une déclaration trop chargée pour vous l’expliquer à 1 heure du matin). »

« Et je ne peux parler qu’au nom de Danity Kane, mais aucun de nous ne s’est présenté pour la gloire, nous étions tous d’accord sur le fait qu’une partie de notre travail était ennuyeuse et insignifiante. Nous voulions chanter, partager notre passion avec le monde. La seule chose que vous a dit que c’est exact, personne ne devrait avoir à être victime sur le chemin de la réalisation de ses rêves.

Diddy a été arrêté et accusé de complot de racket ; trafic sexuel par la force fraude ou coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. Il risque au minimum 15 ans de prison et une peine maximale de prison à vie s’il est reconnu coupable.

Combs a comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan où il a plaidé non coupable. Non seulement Combs s’est vu refuser la caution proposée de 50 millions de dollars, mais il a été envoyé en prison immédiatement après l’audience.

Avant la conférence de presse du procureur américain en septembre, l’avocat de Combs a déclaré qu’il prévoyait de se battre pour la libération du rappeur.

« Son moral est bon. Il est confiant », a déclaré l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, devant le palais de justice le 17 septembre. « Il affronte cette situation de front, de la même manière qu’il a relevé tous les défis de sa vie. Et il n’est pas coupable. Il est innocent de ces accusations. Il va plaider non coupable, évidemment, il va se battre avec toute son énergie et toute sa force et la pleine confiance de ses avocats. pour M. Combs.

« Je vais me battre comme un diable pour le faire libérer, et il devrait être libéré », a ajouté Agnifilo, « avec tout ce qu’il a fait et en étant venu ici volontairement ».

Dans le documentaire de TMZ, « Downfall of Diddy: The Indictment », Agnifilo a déclaré que Diddy était « très désireux » de dire la vérité.

« Je ne sais pas si je peux l’empêcher de témoigner », a déclaré Agnifilo dans le documentaire. « Je pense qu’il est très désireux de raconter son histoire. Et je pense qu’il racontera chaque partie de l’histoire, y compris ce que vous voyez dans la vidéo. Donc, j’espère que cela sera expliqué par nous deux. »

