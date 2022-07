L’ancien propriétaire du Studio 54 décède par suicide assisté en Suisse après des années de mauvaise santé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien propriétaire de la tristement célèbre boîte de nuit Studio 54 à Manhattan, où des stars comme Andy Warhol, Liza Minnelli et Diana Ross faisaient autrefois la fête, est décédé mercredi par suicide assisté en Suisse.

Mark Fleischman, 82 ans, est tombé malade d’une maladie non diagnostiquée qui avait gravement affecté sa qualité de vie en 2016.

“Je ne peux pas marcher, mon discours est foutu et je ne peux rien faire pour moi”, a-t-il déclaré au New York Post dans une interview en juin. “Ma femme m’aide à me mettre au lit et je ne peux ni m’habiller ni mettre mes chaussures. Je prends une sortie douce. C’est la sortie la plus facile pour moi.”

Il a déclaré qu’il avait tenté en vain de se suicider il y a deux ans et avait décidé de s’envoler pour Zurich en raison des limites légales du suicide assisté en Californie où il vivait.

Il a déclaré au Post qu’il pensait que son style de vie rempli de drogue pouvait avoir contribué à son état.

“J’aimais être défoncé. Alors je prenais de la drogue et je buvais”, a-t-il déclaré. “Peut-être que cela [health condition] c’est parce que j’ai beaucoup bu et pris de la drogue.”

Il est décédé d’une surdose de barbituriques à la clinique de suicide assisté, qui aide les patients en phase terminale.

“Plus j’y pense, plus j’ai envie de le faire”, a-t-il déclaré au Post. “Je prends un vol direct pour Zurich depuis LA. Il n’y aura pas de dernière fête.”

Fleischman a acheté et rouvert le club aujourd’hui disparu en 1981 après que ses anciens propriétaires ont été emprisonnés pour évasion fiscale.

Dans un mémoire publié en 2017 intitulé “Inside Studio 54”, Fleischman a écrit : “J’ai été le meneur pendant près de quatre ans et je suis devenu intoxiqué par la scène. Chaque soir, des célébrités et de superbes femmes se frayaient un chemin à travers la foule pour siroter du champagne et partager des lignes de cocaïne avec ma paille dorée ou mes billets de cent dollars enroulés.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).