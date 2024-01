L’ancien propriétaire de Tottenham, Joe Lewis, plaide coupable de fraude en valeurs mobilières

Joe Lewis, milliardaire et fondateur de la société propriétaire du club de Premier League Tottenham Hotspur, a plaidé coupable mercredi de fraude en valeurs mobilières.

L’homme d’affaires britannique de 86 ans a été inculpé aux Etats-Unis en juillet pour « orchestrer un délit d’initié éhonté ».

Selon des responsables américains, cela impliquait la transmission d’informations à « des partenaires romantiques et à ses pilotes privés ».

Au moment de l’acte d’accusation, l’avocat de Lewis avait affirmé que le gouvernement avait commis « une erreur de jugement flagrante » en l’inculpant et avait promis de « le défendre vigoureusement devant le tribunal ».

Lewis a plaidé non coupable des 16 chefs d’accusation le 25 juillet et sa caution a été fixée à 300 millions de dollars, garantie contre son super yacht et son avion de 98 mètres.

Cependant, Lewis – qui a fondé ENIC Sports Inc, la société qui détient la grande majorité des actions des Spurs – a comparu mercredi devant le tribunal de Manhattan pour plaider coupable à deux chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières et à un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

“Je suis tellement embarrassé et je m’excuse auprès du tribunal pour ma conduite”, a déclaré Lewis à la juge de district américaine Jessica Clarke, via Reuters.

Les pilotes n’ont pas fait l’objet des plaidoyers d’aujourd’hui et leurs affaires pénales restent en cours.

La peine a été fixée pour mars avec une fourchette indicative de 18 à 24 mois d’emprisonnement. Le juge déterminera la peine finale en tenant compte de l’étendue globale des accusations.

Les conditions de libération sous caution de Lewis restent en vigueur et il a conservé le droit de faire appel de toute peine privative de liberté.

Mark Herr, qui représente Lewis, a déclaré : « Aujourd’hui, Joe Lewis a reconnu sa conduite en relation avec un certain nombre de transactions boursières réalisées par des individus proches de lui.

« M. Lewis ne s’est pas livré à des transactions inappropriées sur ses propres comptes. Sa conduite doit être considérée dans le contexte de la longue vie de réalisations et d’intégrité de M. Lewis.

“Bientôt âgé de 87 ans, M. Lewis est profondément désolé, embarrassé et présente ses excuses à la Cour, à sa famille et à tous ceux qui comptent sur lui.”

Les plaintes contre Lewis ont été formulées dans un acte d’accusation de 29 pages et impliquaient une femme, appelée « la petite amie », qui aurait gagné 849 000 $ (maintenant 665 000 £) après une information de Lewis concernant l’achat d’actions pendant leur séjour. à l’hôtel Four Seasons de Séoul, en Corée du Sud, en 2019.

Elle a été nommée Carolyn W. Carter, 33 ans, « une citoyenne américaine qui réside dans les îles Vierges américaines ». “Carter et Lewis ont eu une relation amoureuse d’environ 2013 à 2020”, selon un document judiciaire.

Les pilotes personnels de Lewis – nommés Patrick J. O’Connor, 66 ans, et Bryan L. Waugh, 64 ans – ont également été inculpés de sept chefs de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de complot.

O’Connor et Waugh n’étaient pas visés par les plaidoyers de mercredi et n’étaient pas tenus de comparaître. Leurs affaires pénales restent pendantes.

L’affaire a ensuite pris du retard après qu’il est apparu que la société de Lewis, Tavistock Financial LLC, avait payé les frais juridiques pour les deux.

Tottenham a refusé de commenter l’affaire étant donné que Lewis « a cessé d’être une personne exerçant un contrôle significatif » sur le club le 5 octobre 2022.

Un porte-parole du club a déclaré en juillet : « Le propriétaire du Tottenham Hotspur Football Club est ENIC, avec un contrôle majoritaire détenu par une fiducie discrétionnaire familiale dont M. Joseph Lewis n’est pas un bénéficiaire. La fiducie est gérée par deux fiduciaires professionnels indépendants au nom de ses bénéficiaires.

“Il s’agit d’une question juridique américaine sans lien avec le club et, en tant que telle, je n’ai aucun commentaire.”

ALLER PLUS LOIN Expliqué : le plaidoyer de culpabilité de Joe Lewis et ce que cela signifie pour Tottenham

(Angela Weiss/AFP via Getty Images)