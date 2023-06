L’ancien propriétaire de l’AC Milan Silvio Berlusconi est décédé à l’âge de 86 ans

Le nom de Silvio Berlusconi sera à jamais associé à l’AC Milan, le club de football qu’il a repris dans les années 1980 et dont l’immense richesse est passée d’un gâchis criblé de dettes à une puissance européenne.

Berlusconi, dont le décès à l’âge de 86 ans a été confirmé lundi, a régné en maître à Milan de 1986 à 2017, période au cours de laquelle le club a remporté 29 trophées, dont cinq Ligue des champions et huit titres de champion d’Italie.

Milan était une véritable passion pour Berlusconi mais son succès en tant que propriétaire et l’image moderne qu’il donnait au club étaient un outil de communication redoutablement efficace qu’il mit au service de sa carrière commerciale et politique.

Certaines de ses équipes sont entrées dans l’histoire, comme l’équipe révolutionnaire et conquérante d’Arrigo Sacchi à la fin des années 1980 et l’équipe de son successeur Fabio Capello qui a martelé la « Dream Team » de Barcelone 4-0 lors de la finale de la Ligue des champions de 1994 – la troisième couronne européenne de Berlusconi. ère.

Pendant cette période, certains des plus grands joueurs du jeu portaient le célèbre kit rouge et noir de Milan – des Néerlandais volants Marco Van Basten, Ruud Gullit et Frank Rijkaard aux héros locaux Franco Baresi et Paolo Maldini.

Mais le succès avait un prix, et à une époque où les joueurs changeaient de club beaucoup moins souvent qu’aujourd’hui, Berlusconi était parmi les pionniers de l’industrie du football moderne.

L’une des signatures les plus notoires de l’ère Berlusconi était Gianluigi Lentini, un ailier déchaîné acheté pour un montant record du monde en 1992 à une équipe de Turin démantelée au même rythme que les finances de leur propriétaire controversé Gian Mauro Borsano ont implosé.

Lentini n’a pas réussi à briller sur la plus grande scène de San Siro et l’été après une mauvaise performance lors de la défaite en finale de la Ligue des champions de 1993 contre Marseille de Bernard Tapie, un accident de voiture majeur a marqué le début de la fin.

Milan a remporté la Ligue des champions deux fois de plus ce millénaire alors que leurs équipes de stars ont battu leurs rivaux italiens Juventus en 2003 puis Liverpool en 2007, bien que ce soit deux ans après avoir perdu une finale épique contre les Reds aux tirs au but après avoir laissé échapper un trois- but à la mi-temps.

Le titre de Serie A 2011 a été le dernier grand honneur remporté sous Berlusconi, qui, avec l’AC Milan en déclin apparemment terminal, a vendu sa participation majoritaire à l’homme d’affaires chinois Li Yonghong six ans plus tard pour plus de 700 millions d’euros (754 millions de dollars aux taux de conversion actuels).

Le succès n’est pas revenu dans la moitié rouge et noire de Milan jusqu’au Scudetto de la saison dernière, remporté sous la propriété plus parcimonieuse du fonds d’investissement américain Elliott, qui a pris le contrôle du club lorsque Li Yonghong n’a pas payé ses dettes.

A son départ, Berlusconi a reconnu dans un message aux supporters que la propriété des clubs de football était passée à une autre dimension financière : « Pour être compétitif au plus haut niveau du football moderne, il faut des investissements et des ressources qu’une seule famille ne peut plus assumer. »

Restant fan de l’équipe « mon père m’a appris à aimer quand j’étais gamin », il a néanmoins pris une infime partie de l’argent qu’il a gagné en vendant Milan pour acheter alors Monza troisième rang en 2018.

Il a juré d’emmener Monza en Serie A et avec l’aide de son bras droit de longue date Adriano Galliani, l’équipe basée près de Milan a atteint l’élite pour la première fois de son histoire la saison dernière.

Monza est assuré d’une autre saison dans la première division après avoir terminé la campagne qui vient de s’achever en 11e position.

