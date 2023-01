L’ancien propriétaire de George Santos affirme que le représentant élu a quitté l’appartement du Queens avec “beaucoup de dégâts”

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le député élu au Congrès, George Santos, a quitté son appartement du Queens avec d’énormes dégâts avant de poursuivre sa campagne électorale, a déclaré son ancien propriétaire.

M. Santos et sa sœur Tiffany Lee Devolder Santos vivaient dans l’appartement de Whitestone jusqu’à il y a trois mois, le Poste de New York signalé. Le propriétaire de l’appartement de deux chambres de 960 pieds carrés a déclaré que les frères et sœurs n’avaient jamais payé le loyer en retard, mais avaient causé des dommages.

“Ils avaient quatre chiens et ils ont fait beaucoup de dégâts à l’endroit, alors ils sont partis”, a déclaré Nancy Pothos au Poste.

Le point de vente a également rapporté que la modeste résidence, achetée en 1999 pour 200 000 $, est estimée à 2 900 $ par mois.

La posteLe rapport de vient quelques jours seulement après un reportage du point de vente de New York gothamiste a révélé que M. Santos avait écrit qu’il avait été agressé alors qu’il se rendait pour remettre un chèque de loyer au tribunal du logement du Queens le 15 janvier 2016 dans le but de résoudre son cas.

On ne sait pas s’il s’agissait de la même résidence louée par Mme Pothos.

Le département de police de la ville de New York n’a aucune trace d’une telle attaque.

Le républicain a écrit qu’il était “incapable de fournir un rapport de police” et on lui a dit de retourner à la police plusieurs jours plus tard pour en récupérer un, selon un affidavit rempli sous serment.

À l’époque, M. Santos devait payer 2 250 $ d’arriérés de loyer pour son appartement dans le Queens.

Un porte-parole du NYPD a déclaré au point de vente qu’il n’y avait rien dans le dossier concernant les affirmations de M. Santos.

Le New York Times a également signalé que M. Santos avait été confronté à deux autres cas d’expulsion en 2014 et en 2017.

Dans l’affaire de 2016, M. Santos a accepté de quitter son appartement le 24 décembre 2015 et de payer les loyers dus, bien qu’il ne soit pas clair s’il l’a jamais fait.

Selon les dossiers judiciaires examinés par gothamiste, M. Santos a signé un bail d’un an qui s’est terminé en septembre 2015, mais il est resté dans la propriété en novembre de la même année et devait 2 250 $ au propriétaire. Le propriétaire a engagé une procédure d’expulsion ce mois-là.

Le rapport fait suite à une longue liste de fabrications récemment révélées et de mensonges purs et simples à la fois sur son CV professionnel et ses expériences de vie, y compris de fausses déclarations sur son éducation, sa carrière, son portefeuille immobilier et la mort de sa mère.

En novembre, les électeurs de New York ont ​​élu M. Santos pour représenter le 3e district du Congrès de l’État, qui s’étend sur des parties de Long Island et du Queens.

Il a résisté aux appels à la démission bien qu’il ait admis avoir “embelli” son CV et devrait officiellement prendre ses fonctions en janvier.

Cinq ans après avoir affirmé devant le tribunal qu’on lui avait volé son chèque, M. Santos tweeté en défense de « #droitsdespropriétaires ». Cette semaine, M. Santos a admis Le New York Post qu’il ne possède aucune propriété. Il vit actuellement avec sa sœur.

« Est-ce que nous, les propriétaires, pourrons un jour reprendre possession de notre propriété ? a-t-il écrit en février 2021. « Ma famille et moi [sic] approchant d’un anniversaire de 1 an de ne pas recevoir de loyer sur 13 propriétés !!! L’État perçoit ses impôts, mais nous n’obtenons aucune aide du gouvernement. Nous avons travaillé dur pour acquérir ces actifs… Maintenant, nous avons presque l’impression d’être punis. j’espère que le [sic] mon sénat peut voir le mal qu’ils nous causent.