L’ancien prodige de la Premier League russe déchire Liverpool

Khvicha Kvaratskhelia a laissé tomber une autre masterclass contre les finalistes de la Ligue des champions de la saison dernière

Un Khvicha Kvaratskhelia exceptionnel était en pleine forme alors qu’il aidait Napoli à détruire les finalistes de la saison dernière, Liverpool, en Ligue des champions, mercredi.

En tant que protagoniste des Italiens au milieu de terrain, l’ailier géorgien n’a réussi que 32 touches mais les a bien utilisées avec trois passes décisives et une passe décisive alors que Napoli menait 3-0 après 45 minutes.

Déjà salué comme «Kavaradona» en hommage à la légende du club de Naples Diego Maradona, dont leur ancien Stadio San Paolo porte désormais le nom après sa mort en 2020, le numéro 77 a aidé Giovanni Simeone – fils de l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone – à marquer le troisième des hôtes. en le préparant pour un tap-in à la 44e minute.

Kvaratskhelia a généralement donné le tour à ses rivaux de Liverpool avant d’être remplacé à la 57e minute, profitant de la défense bâclée de Trent Alexander-Arnold et Joe Gomez lors de ce qui a été une nuit torride pour les Reds dans le sud de l’Italie.

L’affichage impressionnant du joueur de 21 ans n’était que le dernier depuis qu’il a rejoint les Napolitains pour un montant compris entre 10 et 12 millions d’euros (9,92 à 11,9 millions de dollars) qui l’a vu surnommé le marché de la saison.

Kvaratskhelia s’est dirigé vers la Serie A depuis le Dinamo Batumi en Géorgie, mais avait commencé à se forger une réputation en Russie à Rubin Kazan, où il est parti après le début de l’opération militaire en Ukraine au milieu des menaces signalées contre sa famille restée au pays.

Il est intéressant de mentionner que Napoli n’a payé que 10 millions d’euros de frais pour signer Khvicha Kvaratskhelia du Dinamo Batuni cet été. ⭐️🇬🇪 #UCL Scoutisme intelligent, signature intelligente. pic.twitter.com/St3cpqvYw8 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 7 septembre 2022

Khvicha Kvaratskhelia de Naples est un jeune joueur passionnant. Je l’ai vu contre la Lazio ce week-end et il était superbe. Il est aussi difficile de jouer contre lui que d’épeler correctement son nom. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 7 septembre 2022

Alors que Piot Zielinski a marqué au début de la seconde période et que Luis Diaz a retiré une consolation, l’une des plus grandes nuits de la fière histoire européenne de Naples s’est terminée 4-1 avec le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, parti pour exiger que ses charges sous-performantes soient meilleures à “à peu près tout”.

Bien que le limogeage ne soit pas dû à de mauvaises performances, l’ancien manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a été limogé après une défaite choc 1-0 contre le Dinamo Zagreb mardi alors que les Londoniens de l’ouest se sont effondrés à seulement trois victoires en sept matchs.

Alors que Liverpool se porte moins bien et ne remporte que deux victoires dans le même laps de temps, Klopp est sous pression mais a salué les hauts gradés des Merseysiders pour leur approche plus pondérée par rapport à Todd Boehly.

“Pas vraiment,” Klopp a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de se faire couper. “Nos propriétaires sont plutôt calmes et s’attendent à ce que je règle la situation et que je ne pense pas que quelqu’un d’autre le fera.”

“C’était vraiment difficile à encaisser mais je dirais que ce n’est pas si difficile à expliquer”, Klopp a déclaré à propos du résultat.

“Tout d’abord, Napoli a très bien joué et nous ne l’avons pas fait. C’est la première explication de la défaite. Les deux pénalités que nous avons concédées, ils ont tous les deux été un peu malchanceux.

🗣 “Ce sont des propriétaires différents, nos propriétaires sont plutôt calmes.” Jurgen Klopp rassure que les propriétaires de Liverpool ne paniqueront pas pendant cette période lorsqu’ils seront interrogés sur son avenir pic.twitter.com/B2MBWfui7o – Quotidien du football (@footballdaily) 8 septembre 2022

“Les deux prochains buts que nous encaissons leur sont remis sur une plaque. Ce n’est pas cool et nous aurions dû mieux défendre en premier lieu et, bien sûr, au dernier moment également.

“Nous n’étions pas compacts défensivement ou offensivement. Avec Alisson dans les buts, il faut être vraiment mauvais pour encaisser trois buts [in the first half]. On pouvait le voir sur le terrain. Nous ne travaillions pas en équipe. C’est pourquoi nous perdons des matchs”, Klopp a proposé.

“Nous devons nous réinventer,” a souligné l’Allemand, si les Reds veulent retrouver le chemin de la victoire.

“Il manque beaucoup de choses, pas dans tous les matchs, mais ce qui est amusant, c’est que nous devons le faire au milieu de la saison de Premier League et d’une campagne de Ligue des champions. Nous avons besoin d’une configuration pour être meilleurs dans à peu près tout. .”

“Nous devons jouer dans trois jours contre les Wolves” Klopp a également souligné.

“Si les loups voyaient ce match ce soir, ils n’arrêteraient pas de rire et diraient que c’est le moment parfait.”

Ailleurs sur le continent, de grandes victoires ont été remportées par l’Ajax, qui a battu les Rangers 4-0, et le FC Barcelone, qui a battu le Viktoria Plzen 5-1.

Déjà en feu pour les Catalans cette saison, Robert Lewandowski a ramené le ballon du match à la maison pour avoir réussi un tour du chapeau qu’il a maintenant réalisé pour trois équipes différentes dans la compétition, dont le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

Alors que les autres rivaux du Barça dans le groupe, le Bayern, battaient l’Inter Milan 2-0 à l’extérieur, le Sporting Lisbonne a également réussi une feuille blanche en battant les compatriotes du Bayern et les vainqueurs de la Ligue Europa, l’Eintracht Francfort 3-0 dans le centre financier allemand.

Dans les capitales espagnole et anglaise, cependant, des scènes virales se sont déroulées alors que Richarlison célébrait ses premiers buts en Ligue des champions pour Tottenham avec ses parents après avoir marqué les deux lors d’une victoire 2-0 contre Marseille.

“C’était des années de lutte, et tu étais toujours à mes côtés,” l’ancien Everton a écrit sur Twitter lors du partage des images.

“Je dois juste vous remercier de ne pas avoir abandonné moi et mon rêve. Aujourd’hui, vous avoir ici a rendu le moment encore plus excitant pour moi. Nous continuons ensemble pour des rêves encore plus grands à venir ! Merci papa !” a ajouté l’international brésilien.

Foram anos de luta, e você semper esteve ao meu lado. So preciso agradecer por não desistir de mim e do meu sonho. Hoje, ter você na aqui, tornou o momento ainda mais emocionante p mim. Seguimos juntos por sonhos ainda maiores que virão ! Obrigado, pai ! 💙🤍 pic.twitter.com/Oini3eyIAe – Richarlison Andrade (@richarlison97) 7 septembre 2022

simeone qui vient célèbre avec griezmann j’suis mort pic.twitter.com/BoumMXo9WW — 🕷🍇🧊 (@_aristide___) 7 septembre 2022

Au stade Metropolitano, c’était le chaos alors que Mario Hermoso marquait à la 91e minute pour l’Atletico Madrid, seulement pour que Mateus Uribe égalise pour Porto à la 96e.

Puis, avec 101 minutes de retard, le supersub Antoine Griezmann a marqué le vainqueur et a été assailli par ses coéquipiers et Simeone qui a couru le long de la ligne de touche pour célébrer son dernier effort.

“C’est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum dans les minutes qu’on me donne” a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde, qui est actuellement confiné sur le banc car Atleti doit payer au Barca 40 millions d’euros (40 millions de dollars) pour rendre son prêt permanent s’il joue au moins 45 minutes dans la moitié des matchs de son équipe actuelle cette saison.