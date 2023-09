L’ancien procureur met en garde contre la « chute des dominos » dans l’affaire Trump en Géorgie alors que l’accusé se retourne

L’ancien procureur fédéral Glenn Kirschner a encouragé vendredi les observateurs à « regarder les dominos tomber » après qu’un coaccusé dans l’affaire d’ingérence électorale de l’ancien président Donald Trump en Géorgie ait accepté un accord de plaidoyer.

Le mois dernier, un grand jury du comté de Fulton, en Géorgie, a voté pour inculper Trump et 18 autres personnes en lien avec les efforts de l’ancien président pour contester et annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. Résultat d’une enquête à long terme menée par le procureur de district Fani Willis, il s’agit du quatrième acte d’accusation criminel porté contre Trump cette année. Trump fait désormais face à 13 accusations dans l’État, dont une violation de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), et a plaidé non coupable de toutes.

Parmi les nombreux co-accusés dans l’affaire du comté de Fulton se trouve Scott Hall, cautionnaire et ancien observateur des élections républicaines dans le comté. Vendredi, il est devenu la première personne à conclure un accord de plaidoyer dans cette affaire, plaidant coupable de cinq chefs d’accusation de délits pour « complot en vue de commettre une ingérence intentionnelle dans l’exercice de fonctions électorales ». En échange de cet accord, il a accepté de témoigner sous serment lors de futures procédures liées à l’affaire.

Les forces de l’ordre assurent la sécurité à l’extérieur d’un palais de justice du comté de Fulton. L’analyste juridique Glenn Kirschner a prédit que davantage de coaccusés dans l’affaire géorgienne se retourneraient contre Donald Trump à l’avenir.

Christian Monterrosa/AFP via Getty Images



Dans une édition de vendredi de sa série YouTube en cours, Kirschner, un ancien procureur chevronné devenu analyste juridique pour des médias comme MSNBC et un fervent critique de Trump, a suggéré que l’accord de Hall ne serait que le début d’un « retournement » des coaccusés contre l’ancien président.

« Alors, que le retournement commence », a déclaré Kirschner. « Ou je suppose que je devrais dire, laissez le retournement continuer. »

Plus tard, il a ajouté : « Les enjeux ont commencé à tomber en Géorgie, avec le premier co-conspirateur, le premier co-accusé acceptant de plaider coupable, et se retournant, acceptant de témoigner contre les autres co-accusés. Il pourrait être le premier. un à retourner, mais mes amis, je peux vous dire, sur la base de mon expérience dans la gestion des affaires de complot RICO, qu’il ne sera pas le dernier. Les choses en Géorgie évoluent dans la bonne direction, vers la responsabilité, vers la justice.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, qui a vu ses accusations criminelles rétrogradées en délits, Hall a accepté cinq ans de probation, ainsi que le paiement d’une amende de 5 000 $, l’envoi d’une lettre d’excuses aux électeurs géorgiens, une peine de 200 heures de travaux d’intérêt général et accepter de ne pas participer à des activités liées au scrutin ou aux élections.

Parmi les autres coaccusés dans cette affaire figurent un certain nombre d’alliés de premier plan de Trump, notamment son ancien avocat et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ainsi que son ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. Plusieurs de ces coaccusés, comme Meadows, ont tenté de transférer leur dossier devant un tribunal fédéral où ils pourraient trouver un juge ou un jury plus sympathique, mais leurs demandes ont jusqu’à présent été rejetées.