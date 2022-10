L’ancien procureur général américain Benjamin Civiletti décède à 87 ans

WASHINGTON (AP) – L’ancien procureur général américain Benjamin R. Civiletti est décédé, selon l’actuel procureur général Merrick Garland. Civiletti avait 87 ans.

Le Baltimore Sun a rapporté que Civiletti est décédé dimanche soir de la maladie de Parkinson à son domicile de Lutherville, dans le Maryland.

Civiletti a servi dans l’administration du président Jimmy Carter et est devenu plus tard l’un des avocats privés les plus chers du pays.

En tant que procureur général, Civiletti a souvent traité des affaires politiquement délicates, notamment des enquêtes sur les relations du frère présidentiel Billy Carter avec la Libye, des achats d’influence par des agents sud-coréens et des allégations de consommation de cocaïne par deux assistants de Carter.

Il a peut-être laissé sa marque la plus profonde sur le ministère de la Justice en publiant des directives du procureur général avec des politiques et des procédures juridiques spécifiques pour les enquêtes et les poursuites gouvernementales. En 2005, Civiletti est devenu le premier avocat du pays à facturer 1 000 $ de l’heure.

Douglass K.Daniel, The Associated Press