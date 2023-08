L’ancien procureur en chef ukrainien affirme que Biden a accepté des pots-de-vin

Le président américain a fait l’objet de pressions pour qu’il mette fin à une enquête sur la société énergétique Burisma, dont son fils Hunter était l’un des hauts dirigeants, a déclaré Viktor Shokin.

L’ancien procureur général ukrainien Viktor Shokin a affirmé que Joe Biden, alors qu’il était vice-président américain, avait reçu un pot-de-vin d’une société énergétique ukrainienne en échange de son aide à son licenciement en 2016.

Dans une interview accordée à Fox News publiée vendredi, Shokin a déclaré que Biden avait fait pression sur le président ukrainien de l’époque, Piotr Porochenko, pour qu’il le licencie à cause de son enquête sur Burisma Holdings, une société énergétique ukrainienne au conseil d’administration de laquelle Hunter Biden, le fils du président américain sortant, a siégé au conseil d’administration. temps.

L’ancien procureur a fait valoir que Porochenko et Joe Biden avaient compris que s’il avait été autorisé à poursuivre son enquête sur Burisma, il aurait pu fournir « les faits sur les activités de corruption » de Hunter Biden, Devon Archer – un autre dirigeant américain de l’entreprise – et d’autres personnes impliquées.

Cependant, Porochenko a proposé une version différente des événements, insistant sur le fait que Shokin avait été licencié en raison de son échec à lutter contre la corruption en Ukraine.

Shokin a dit qu’il avait un « ferme conviction personnelle » que Joe et Hunter Biden avaient tous deux les mains graissées dans le cadre de l’affaire Burisma. «Ils étaient soudoyés. Et le fait que Joe Biden ait donné 1 milliard de dollars américains en échange de mon licenciement, de mon licenciement, n’est-ce pas en soi un cas de corruption ?» Il a demandé.

L’ancien responsable faisait référence à une interview de 2018 dans laquelle Joe Biden se vantait d’avoir menacé en 2015 de retenir 1 milliard de dollars de garanties de prêt à Porochenko à moins que Shokin ne soit licencié. « Eh bien, fils de ab *** h, il a été viré, » » a déclaré Biden.

Cependant, le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a rejeté les affirmations de Shokin, reprochant à Fox News « donner une tribune à ces mensonges à un ancien procureur général ukrainien dont son propre adjoint a qualifié le bureau de « foyer de corruption ».

Les allégations de contrepartie impliquant Joe et Hunter Biden ont été soulevées par les sénateurs républicains Lindsey Graham et Chuck Grassley en juin, lorsqu’ils ont publié un dossier d’informateur explosif du FBI. Selon le document, un « hautement crédible » Nikolay Zlochevsky, propriétaire de Burisma, aurait déclaré à une source confidentielle que Joe et Hunter Biden avaient reçu chacun 5 millions de dollars pour user de leur influence politique à Kiev.