Le colonel à la retraite de l’US Air Force, Moe Davis, a passé des années à poursuivre des terroristes islamistes présumés à Guantanamo Bay, mais il vise maintenant les menaces intérieures, y compris le membre du Congrès républicain qui l’a battu aux élections de 2020.

«J’ai été procureur en chef à Guantanamo pendant plus de deux ans, et il y a beaucoup plus de preuves de la culpabilité du membre du Congrès Madison Cawthorn que de culpabilité pour plus de 95% des détenus», Davis a déclaré lundi sur Twitter.

Il est temps de lancer une guerre intérieure contre la sédition des terroristes américains.

Le message était accompagné de photos de Cawthorn (R-Caroline du Nord) et d’un autre membre de première année du Congrès, Lauren Boebert (R-Colorado). Davis, un ancien candidat démocrate au Congrès, n’a pas précisé dans son tweet quelles actions de Cawthorn pourraient constituer une sédition, mais les démocrates ont appelé à sa destitution pour avoir déclaré que la victoire électorale du président élu Joe Biden était frauduleuse et utilisant un langage tel que « se défendre » pour avoir prétendument incité à l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Plus de 59 000 personnes ont signé une pétition sur change.org demandant sa démission. Cawthorn, un paraplégique qui à 25 ans est le plus jeune membre du Congrès, a imputé la violence pendant l’émeute aux agitateurs de gauche. Il a condamné plus tard le « Actions de quelques violents » comme «Lâche et pathétique» et dit que c’était «Écœurant et exaspérant» pour voir des gens avec des drapeaux américains et des drapeaux Trump prendre d’assaut le Capitole.

À une époque où les démocrates qualifient les partisans du président Donald Trump, y compris les membres du Congrès, de dangereux suprémaciste blanc, le tweet de Davis a porté le discours à un niveau encore plus élevé. L’animateur de Fox, Tucker Carlson, a déclaré que le colonel à la retraite appelait essentiellement des gens comme Cawthorn et les millions d’Américains qui ont voté républicain pour être « Maîtrisé par la force. »

«Twitter a-t-il vu Moe Davis tweeter?» Demanda Carlson. «A les services secrets? S’en soucient-ils? Un seul des alliés du colonel Moe Davis au sein du Parti démocrate dénoncera-t-il ce qu’il a dit ou lui dira-t-il même de refroidir un peu?

Cawthorn, qui a battu Davis de plus de 12 points de pourcentage aux élections du 3 novembre, a répondu à l’allégation de sédition en exhortant ses partisans à « Ne jamais redescendre vers la gauche violente. » Il ajouta, «Mon adversaire déshonoré et vaincu veut déclarer la guerre aux conservateurs.»

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont noté l’ironie selon laquelle Davis accusait Cawthorn d’actes répréhensibles par admettant qu’il participé dans la poursuite innocent personnes. Davis a été réaffecté de Guantanamo à sa demande en 2007, après que les supérieurs aient annulé sa politique de refus d’utiliser les preuves obtenues pendant le waterboarding.

Mais il n’a pas manqué d’enthousiasme pour poursuivre les détenus, se moquant de leurs allégations de défense comme « nauséeux » et disant de leurs excuses pour avoir été pris en Afghanistan: «Quand ces gars sont allés au camp, ils ne faisaient pas de s’mores et n’apprenaient pas à faire des nœuds. Il a également défendu les conditions à la prison comme étant humaines, professionnelles et légales.

« Welp, il est là, » a déclaré l’auteur et retraité du lieutenant-colonel de l’armée américaine Tony Shaffer. «Un autre démocrate admet des actes répréhensibles passés sur Twitter. Ainsi, selon Moe Davis, il a sciemment poursuivi des détenus innocents à Gitmo à 95%.

Un autre observateur a répondu avec une capture d’écran d’un tweet de 2019 qui pourrait faire la lumière sur le penchant de Davis pour le vitriol politique. « Putain, ils vont bas, nous allons hauts taureaux ** t, » Dit Davis. «Lorsque les extrémistes du GOP sont bas, nous piétinons leur cou maigre et pâteux avec nos talons, et une fois que vous entendez le son du claquement net, vous broyer fort votre talon et le tordre lentement d’un côté à l’autre pour faire bonne mesure. Il a besoin de savoir qui lui a fouetté le cul.

