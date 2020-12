La décision du président Donald Trump de gracier ses proches collaborateurs Paul Manafort et Roger Stone est une bonne nouvelle pour les destinataires – mais fournit une exposition potentielle au président lui-même.

Les représentants de Trump ont balancé la possibilité d’une grâce à Manafort au milieu de l’enquête Mueller – dans une saga que Mueller a enquêtée comme une obstruction potentielle. Trump a même fait allusion publiquement à la possibilité d’une grâce de Manafort en 2018 lorsqu’il a déclaré que son ancien président de campagne était traité plus mal qu’Al Capone.

Maintenant que ces pardons se sont concrétisés, ils constituent de nouvelles preuves potentielles.

L’ancien procureur de Robert Mueller, Andrew Weissmann, a déclaré jeudi à MSNBC que les pardons étaient une « preuve d’obstruction » – un crime présumé que Mueller n’avait pas accusé Trump dans son rapport après avoir conclu que le président ne pouvait pas être accusé d’un tel crime pendant son mandat. .

« Je veux dire, quel président décide que de tous les milliers de personnes qui recherchent des pardons et des commutations qui corrompent les politiciens, les responsables de l’application de la loi corrompus, les personnes engagées dans de graves violations des droits civils, que ce sont les personnes les plus méritantes de la nation. recevoir une grâce présidentielle? C’est vraiment un président qui n’a aucune allégeance à l’état de droit », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « C’est énoncé dans [the Mueller] rapport, qu’il y avait des pardons qui ont été suspendus. C’était un énorme problème pour amener les gens à coopérer. Vous pouvez voir que Roger Stone n’a jamais coopéré. Le juge a trouvé et en le condamnant, il a commis ses crimes pour le président », a-t-il ajouté.

Paul Manafort (C), ancien directeur de campagne du président Donald Trump, arrive pour une audience de mise en accusation sur des accusations de fraude hypothécaire devant la Cour suprême de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 27 juin 2019. Trump lui a gracié mercredi