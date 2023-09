L’ancien pro Strictly Brendan Cole révèle qu’il y a « toujours » des romances secrètes à l’affiche – faisant allusion à « 5 ou 6 » dans ONE série

L’ANCIEN pro de Strictly Come Dancing, Brendan Cole, a insisté sur le fait qu’il y avait toujours des romances secrètes dans la série.

L’homme de 47 ans, qui a participé à la série pendant 15 ans, a parlé de la célèbre malédiction Strictly alors que le dernier groupe de stars s’entraînait.

PA : Association de presse

Brendan Cole a déclaré avoir vu beaucoup de romances pendant son passage sur Strictly[/caption] BBC

Brendan est apparu dans la toute première série avec Natasha Kaplinsky en 2004.[/caption]

Brendan nous a dit : « Montrez-moi une série où il n’y a pas eu un peu de magie amoureuse [between the contestants].

« En général, chaque année, il se passe quelque chose entre un danseur et un concurrent. »

Le danseur, qui s’exprimait au nom de Sky Bingo, a ajouté qu’il y avait encore plus d’aventures que nous ne le savons.

« J’ai participé à des séries dans lesquelles cinq ou six petites relations amoureuses se sont produites et la plupart d’entre elles n’ont pas été découvertes », a-t-il déclaré.

Et en prévision de cette série, il a poursuivi : « Je serais très surpris s’il ne se passait pas quelque chose quelque part avec quelqu’un parce que c’est la nature humaine.

« Nous aimons aimer et dans cet environnement particulier, où vous êtes ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a un peu d’excitation entre deux personnes. »

La « malédiction » est un phénomène qui frappe les célébrités et leurs partenaires de danse pendant leur passage sur Strictly.

En raison des horaires chargés, des mouvements de danse sexy et de la proximité avec leurs partenaires, leurs romances hors écran en pâtissent parfois.

Strictement devenu considéré comme « maudit » après une série de ruptures très publiques des participants à l’émission – et depuis, de plus en plus de favoris des fans ont succombé.

Au fil des années, la série a connu plusieurs séparations, notamment Stacey Dooley qui a largué son petit ami pour Kevin Clifton, Seann Walsh qui a triché avec Katya Jones et Ben Cohen qui a fini par se séparer. datation sa partenaire professionnelle Kristina Rihanoff après s’être séparée de sa femme.

Brendan lui-même s’est même séparé de la danseuse professionnelle Camilla Dallerup dans la première série de 2004 après avoir été associé à Natasha Kaplinsky.

Le danseur, présent dans la série depuis ses débuts, a quitté la série en 2018 après la BBC a décidé de ne pas renouveler son contrat.

PA : Association de presse

Brendan – photographié ici avec Katie Derham en 2017 – a déclaré que la nature de la série vous rend très proche[/caption]