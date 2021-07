L’ancien principal collaborateur de Trump lance l’application de médias sociaux GETTR pour « lutter contre l’annulation de la culture » et « défendre le bon sens » – RT USA News

Jason Miller, ancien porte-parole de Donald Trump, a lancé un nouveau réseau de médias sociaux appelé GETTR, qui défiera directement les « monopoles des médias sociaux » et luttera contre « l’annulation de la culture ».

L’application a été discrètement mise en ligne à la mi-juin et, selon Politico, il y a eu environ un millier de téléchargements jusqu’à présent sur des plates-formes telles que Google et Apple, sans grande publicité.

La description de GETTR sur l’Apple Store le décrit comme un « réseau social sans parti pris pour les gens du monde entier » qui souhaitent « exprimer librement leur opinion ».

L’application, qui est classée «M» et destinée aux personnes âgées de 17 ans et plus, a un score presque parfait dans le magasin, basé sur quelque 1 100 notes. Les utilisateurs le décrivent comme une fonction similaire à Twitter, qui n’était que l’une des nombreuses plateformes de médias sociaux pour faire sortir Trump de leur service après l’émeute du 6 janvier au Capitole.





Aussi sur rt.com

Est-il toujours président ? Jim Acosta de CNN BOOED après avoir suivi Trump au Texas pour poser des questions sur le 6 janvier







L’énoncé de mission de la GETTR déclare qu’il est « lutter contre l’annulation de la culture, promouvoir le bon sens, défendre la liberté d’expression, remettre en cause les monopoles des médias sociaux et créer un véritable marché d’idées ».

Une telle déclaration suggère que Trump pourrait avoir une implication potentielle dans la nouvelle plate-forme, étant donné ses critiques fréquentes des sociétés de médias sociaux existantes et leur prétendu parti pris contre les utilisateurs conservateurs. Depuis qu’il a été expulsé de Twitter, il a communiqué pendant une courte période à partir d’une page de blog créée pour l’ancien président.

On ne sait pas encore s’il est impliqué dans GETTR ou s’il envisage d’être un futur utilisateur, mais la relation de Miller avec l’ancien président suggère que l’application pourrait être la réponse à son manque de plate-forme de médias sociaux à utiliser comme un débouché public. La semaine dernière, Trump a rejoint Rumble, un service de plate-forme vidéo devenu populaire parmi les conservateurs, son fils aîné, Donald Jr., étant l’un des nombreux à y avoir fréquemment posté.

Comme Twitter, GETTR comprend des flux d’utilisateurs individuels, une fonction de recherche et une barre latérale sur laquelle les sujets tendances sont répertoriés. Certains de ces sujets comprenaient le nom de Trump et d’autres intérêts conservateurs tels que la National Rifle Association et les origines de Covid-19.

Les libéraux sur les réseaux sociaux ont rapidement rejeté la nouvelle plate-forme et son nom inhabituel.

GETTR ? Et si nous voulions l’aider, la soutenir, l’écouter, l’accompagner dans ses efforts pour surmonter les barrières patriarcales qui sont en place depuis des générations et qui tentent de la renverser et d’étouffer son potentiel et de dire qu’elle n’est pas capable quand elle le peut faire n’importe quoi? https://t.co/Iq7kY8un1Z – Juan Lozano (@juanlozano70) 1 juillet 2021

Certains utilisateurs conservateurs, cependant, ont déjà célébré GETTR, et des points de vente de droite, tels que Newsmax, ont annoncé leur arrivée sur la plate-forme.

D’autres ont noté que certains comptes ont du contenu rencontre il y a des années. Lors de l’inscription à l’application, la plate-forme offre la possibilité d’importer du contenu depuis Twitter si le même nom d’utilisateur est utilisé.

Les critiques ont tenu à souligner le grand nombre d’adeptes recueillis par les nouveaux utilisateurs du service et ont mis en doute l’authenticité du décompte. Newsmax, par exemple, compte plus de 906 000 abonnés sur GETTR, mais seulement 905 000 sur Twitter.

Newsmax aurait déjà 900 000 abonnés sur Gettr (l’imitation de Twitter de l’équipe Trump), mais si vous parcourez la liste, un tas de personnes sont exactement les mêmes « personnes » répétées encore et encore pic.twitter.com/aQdmeOdgja – Jesselyn Cook (@JessReports) 1 juillet 2021

Le candidat sénatorial et auteur conservateur Sean Parnell, de même, compte 2 000 abonnés de plus sur GETTR que Twitter, tandis que Daily News, un compte qui n’apparaît pas sur Twitter, n’en compte que 2 700 au total, ce qui suggère que les comptes peuvent inclure des abonnés Twitter pour les utilisateurs qui passent plate-forme à l’autre.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!