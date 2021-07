L’ancien président sud-africain Zuma se rend à la police et se rend en prison après une impasse tendue sur une peine de prison de 15 mois

Zuma était en garde à vue mercredi soir, a déclaré à la presse le porte-parole de la police, Lirandzu Themba. La Fondation JG Zuma l’a confirmé dans un tweet peu avant minuit, heure locale, disant que Zuma « a décidé de se conformer à l’ordonnance d’incarcération » et se rendait dans une prison du KwaZulu-Natal.

Chers Sud-Africains et le monde. Veuillez noter que le président Zuma a décidé de se conformer à l’ordonnance d’incarcération. Il est sur le point de se rendre dans un établissement de services correctionnels à KZN. Une déclaration complète sera publiée en temps voulu.#WenzenuZuma – Fondation JGZuma (Officiel) (@JGZ_Foundation) 7 juillet 2021

Le 29 juin, la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a ordonné à Zuma de se rendre à la police dans les cinq jours, pour purger une peine de 15 mois de prison pour outrage au tribunal. L’homme politique zoulou avait refusé de se présenter devant une commission et de répondre à des questions sur son implication présumée dans la corruption durant sa présidence, de 2009 à 2018.

Des milliers de partisans de Zuma ont afflué dans sa ville natale de Nkandla, certains armés, jurant de ne pas l’abandonner. Edwardy Zuma, l’un de ses nombreux enfants, même tweeté que les autorités vont essayer d’arrêter son père « si ils veulent [to] vivre une guerre civile » et « ils doivent me tuer d’abord » en tout cas.

Les partisans de l’ancien président ont accusé le tribunal d’être politisé, tandis que les critiques ont fait valoir que le verdict prouvait que personne n’était au-dessus des lois. Zuma n’a pas encore dit ce qui aurait pu le motiver à se rendre, mais les dirigeants de la nation zouloue ont officiellement pris leurs distances avec lui et ont déclaré que les régiments zoulous qui se sont présentés à Nkandla défiaient les ordres.

Zuma est le premier président sud-africain à être emprisonné depuis l’abolition de l’apartheid en 1994 et l’instauration du régime majoritaire. De Nelson Mandela à l’actuel président Cyril Ramaphosa, tous les dirigeants depuis 1994 appartenaient au parti du Congrès national africain (ANC).

