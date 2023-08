L’ancien président sud-africain Zuma ramené en prison et relâché en moins de 2 heures

JOHANNESBURG (AP) – L’ancien président sud-africain Jacob Zuma a été ramené en prison vendredi après que sa libération conditionnelle a été déclarée invalide, pour être à nouveau libéré dans les deux heures dans le cadre d’un nouveau programme visant à réduire la surpopulation carcérale.

Cette décision a soulevé d’autres questions quant à savoir si l’homme de 81 ans bénéficie d’un traitement préférentiel pour éviter de purger une peine de 15 mois pour outrage au tribunal.

Le programme de remises a été autorisé par le président Cyril Ramaphosa et rendu public pour la première fois vendredi. Alors qu’il vise à libérer plus de 9 400 détenus de prison et à les placer sous surveillance correctionnelle à domicile, Zuma semble être le premier à en bénéficier.

Zuma s’est présenté au centre correctionnel d’Estcourt dans la province du Kwa-Zulu Natal à 6 heures du matin, apparemment pour purger les 13 mois restants de sa peine. Mais il a été libéré quelque temps après 7 heures du matin lorsque sa remise a été traitée, a déclaré Makgothi Thobakgale, le commissaire national par intérim du département correctionnel.

Zuma est ensuite revenu dans son domaine rural de Nkandla dans un convoi de SUV noirs, selon une vidéo diffusée par les médias sud-africains.

« Surprise, surprise, il est le premier bénéficiaire d’une toute nouvelle politique », a déclaré John Steenhuisen, le chef du principal parti d’opposition sud-africain, l’Alliance démocratique. « Il s’agit d’une manipulation cynique du système judiciaire. »

Le ministre de la Justice Ronald Lamola a déclaré que le président Ramaphosa avait pris la décision de « remettre la peine » de son prédécesseur en vertu de l’autorité constitutionnelle qu’il a pour remettre la peine de « tout délinquant à tout moment ».

« La décision du président est de remettre les peines des contrevenants dans tout le pays. Il ne s’agit pas d’une décision spécifique concernant l’ancien président Zuma. Il s’agit de tous les délinquants à travers le pays », a déclaré Lamola.

La tournure de vendredi a poursuivi une querelle juridique de deux ans sur la peine de Zuma. Il a été envoyé en prison en juillet 2021 pour avoir défié une ordonnance du tribunal de témoigner lors d’une enquête sur la corruption, mais a été libéré sur parole médicale après avoir purgé seulement deux mois.

Cette libération conditionnelle médicale a ensuite été jugée invalide, obligeant le Département sud-africain des services correctionnels à demander si Zuma devrait retourner en prison pour purger les 13 mois restants ou si son temps en liberté conditionnelle médicale devrait être compté comme s’il avait purgé sa peine.

Au lieu de cela, le service correctionnel n’a choisi ni l’un ni l’autre. L’inclusion de Zuma dans le programme de remises de peines récemment annoncé pour réduire la congestion carcérale a été considérée par certains comme une tromperie pour éviter le genre de troubles violents qui ont éclaté en Afrique du Sud la première fois que Zuma a été envoyé en prison.

En 2021, plus de 350 personnes sont mortes dans certaines des pires violences que le pays ait connues depuis les derniers jours de l’apartheid à la fin des années 1980 et au début des années 1990, alors que des émeutes ont balayé la province natale de Zuma, le Kwa-Zulu Natal, et la province du centre économique de Gauteng.

L’Afrique du Sud avait déployé l’armée pour assurer une sécurité supplémentaire dans quatre provinces le mois dernier lorsque la Cour constitutionnelle a jugé que la libération anticipée de Zuma pour raisons médicales était inappropriée, et les forces de sécurité étaient à nouveau en état d’alerte cette semaine.

Zuma est récemment revenu de Russie où il a reçu un traitement médical pour une maladie non divulguée.

Il est également jugé pour corruption dans une affaire distincte. Il risque une peine de 15 ans de prison après avoir été accusé de corruption, fraude, racket et blanchiment d’argent. Ces accusations ont été portées au début de 2021, mais le procès – qui porte sur un accord d’armes de plusieurs milliards de dollars que l’Afrique du Sud a obtenu avant que Zuma ne soit président – ​​s’est enlisé dans les audiences et aucun témoignage n’a encore été entendu.

Zuma a été acquitté de viol lors d’un procès en 2006 et a relancé sa carrière politique pour être élu président de l’économie la plus développée d’Afrique en 2009. Il a été contraint de démissionner en 2018 face à des allégations de corruption et a ensuite été appelé à témoigner lors d’une enquête judiciaire. dans la prétendue corruption pendant son mandat.

Lors de l’enquête, des témoins ont témoigné d’une corruption massive pendant la présidence de Zuma, impliquant principalement d’énormes contrats dans des entreprises publiques. Zuma a refusé de témoigner, ce qui l’a conduit à être reconnu coupable d’outrage au tribunal.

___

Imray a rapporté de Cape Town, Afrique du Sud.

___

Actualités AP Afrique : https://apnews.com/hub/africa

Mogomotsi Magome et Gerald Imray, The Associated Press