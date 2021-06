L’ancien président sud-africain Jacob Zuma condamné à 15 mois de prison

« Il devra aller en prison. Il reconnaît depuis plusieurs mois maintenant que ses options juridiques sont épuisées et que son seul espoir était de provoquer une crise politique », a déclaré Richard Calland, professeur agrégé de droit public à l’Université de Cape Town et auteur de « The Zuma Years, « Une histoire politique. « Son intention maintenant est d’aller en prison et, ce faisant, de créer une sorte de victimisation politique, voire de martyre autour de son incarcération. »