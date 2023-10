L’ancien président slovaque Andrej Kiska reconnu coupable de fraude fiscale

Un tribunal slovaque a déclaré mercredi l’ancien président Andrej Kiska coupable de fraude fiscale et l’a condamné à deux ans de prison avec sursis.

Le tribunal départemental de la ville de Poprad lui a également infligé une amende de 15 000 euros (environ 16 000 dollars).

Le verdict n’est pas définitif et son équipe juridique a annoncé qu’il envisageait de faire appel. Kiska, 60 ans, avait plaidé non coupable.

L’affaire remonte à 2014, lorsque Kiska se présentait à la présidentielle. À l’époque, il était un homme d’affaires prospère devenu philanthrope et un nouveau venu en politique.

Selon le tribunal, Kiska a illégalement inclus les reçus fiscaux de la campagne présidentielle dans les livres de sa société familiale KTAG.

De telles activités ne faisaient pas partie des activités de l’entreprise.

KTAG, par l’intermédiaire d’Eduard Kuckovsky, associé de Kiska, a ensuite réclamé une déclaration d’impôt d’une valeur de plus de 155 000 euros (environ 165 000 dollars). Kuckovsky a également été condamné à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros (environ 10 600 dollars).

À l’époque, Kiska avait battu le Premier ministre populiste de l’époque, Robert Fico, dans la course pour devenir président du pays pour un mandat de cinq ans largement cérémoniel. Le mandat de Kiska a été marqué par des affrontements avec Fico, dont le parti de gauche Smer, ou Direction, a été terni par des scandales de corruption.

Kiska a soutenu d’énormes manifestations de rue qui ont conduit à la chute du gouvernement de coalition de Fico en 2018, dans un contexte de crise politique déclenchée par l’assassinat l’année dernière d’un journaliste d’investigation enquêtant sur une éventuelle corruption généralisée du gouvernement.

Pro-West Kiska ne s’est pas présenté pour un second mandat de cinq ans en 2019.

Fico et son Smer ont remporté les élections législatives du 30 septembre et ont conclu mercredi un accord avec deux autres partis pour former un nouveau gouvernement.