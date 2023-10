L’ancien président saute le quatrième jour du procès

il y a 2 mois / 15h25 HAE Le bureau d’AG interroge McConney à propos du triplex de Trump Andrew Amer, avocat du bureau de l’AG, a interrogé McConney sur le prix du triplex de Trump, qui était à un moment donné évalué à 180 milliards de dollars. Ils ont montré à McConney un e-mail de 2012 qu’il avait envoyé à un employé de Trump International Realty pour s’enquérir de la superficie en pieds carrés et demander le prix d’un autre appartement dans le but d’éclairer son évaluation du triplex – ce que l’on appelle dans le monde de l’immobilier un « comp » L’appartement en question appartenait à un royal ou un prince étranger, confirme McConney. L’employé a déclaré dans sa réponse par courrier électronique de 2012 qu’un appartement au 240 Riverside Park d’une superficie de 14 500 pieds carrés demandait 75 millions de dollars et 5 000 dollars le pied carré. Ce même employé a également déclaré qu’il évaluait le triplex de Trump entre 120 et 180 millions de dollars, sur la base de sa superficie de 30 000 pieds carrés. McConney a ensuite utilisé ces informations pour évaluer le triplex à 180 millions de dollars. Le point sur lequel le procureur général veut en venir est qu’un appartement de 14 500 pieds carrés donnant sur la rivière demandait 75 millions de dollars, soit environ 5 000 dollars le pied carré, alors que le triplex – qui, selon James et Engoron, est en réalité plus proche de 10 000 pieds carrés – a été évalué à valoir 180 millions de dollars, et cela n’aurait jamais pu être conforme aux PCGR. Pourquoi? Parce qu’aucun acheteur volontaire n’aurait payé près de 180 millions de dollars en 2012 pour le triplex de la Trump Tower.

il y a 53 minutes / 14h35 HAE Le procès a repris ; les avocats discutent de l’appel Le procès reprend après une pause déjeuner. Les avocats de Trump se sont disputés avec les avocats du bureau de l’AG au sujet de la requête que l’équipe de Trump envisage de déposer pour une suspension en attendant leur appel. L’équipe de Trump a déclaré qu’elle n’avait pas encore déposé de demande, mais qu’elle prévoyait de le faire demain devant le premier département de la division d’appel. Ils refusent de divulguer la portée de la suspension demandée devant le juge Engoron, insistant sur le fait que la requête sera présentée au Premier Département et non au tribunal de première instance. Andrew Amer, du bureau du procureur général, a insisté sur le fait qu’il avait droit à un préavis de 24 heures et que le préavis fourni – qui n’en révèle pas la portée – était défectueux. « Il ne s’agit pas de me satisfaire, mais de satisfaire à la règle », a déclaré Amer. McConney est ensuite revenu à la barre.

il y a 1h / 14h12 HAE C-SPAN se joint aux efforts pour un meilleur accès aux médias lors du prochain procès Trump C-SPAN s’est joint aujourd’hui à d’autres organisations médiatiques pour faire pression en faveur d’un plus grand accès aux médias dans le cadre d’un autre des prochains procès de Trump. C-SPAN demande instamment l’accès aux caméras dans la salle d’audience relative à l’affaire d’ingérence électorale de Trump devant le tribunal de district américain du district de Columbia. La juge Tanya Chutkan a fixé la date du procès au 4 mars 2024.

il y a 2 heures / 13h55 HAE Un membre du Congrès demande au comté de Palm Beach de taxer Mar-a-Lago au taux que Trump prétend que cela vaut Un membre démocrate de la Chambre des représentants demande au comté de Palm Beach, en Floride, de taxer la propriété Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump au taux qu’il prétend valoir dans le cadre de son procès pour fraude civile en cours à New York. Dans un lettre fournie exclusivement à NBC Newsle représentant Jared Moskowitz, D-Fla., a adressé la demande à Dorothy Jacks, évaluatrice immobilière du comté de Palm Beach. Moskowitz a pris note de la décision rendue la semaine dernière par le juge new-yorkais Arthur Engoron, selon laquelle Trump avait commis des actes de fraude à plusieurs reprises pendant des années. Engoron a statué que Trump avait menti aux banques et aux assureurs en surévaluant et sous-évaluant ses actifs tout en exagérant sa valeur nette à des milliards de dollars. Trump est furieux contre la décision d’Engoron, insistant sur le fait que sa station balnéaire en Floride vaut la peine. « 50 à 100 fois » ce qu’ont dit les procureurs dans l’affaire civile de New York, ou « plus proche de 1,5 milliard de dollars. » Lire l’histoire complète ici.

il y a 2 heures / 13h00 HAE Pauses d’essai pour le déjeuner Le procès a été ajourné pour une pause déjeuner. McConney devrait reprendre son témoignage à 14 h 15 HE.

il y a 2 heures / 12h59 HAE McConney dit que Trump avait l’approbation finale des états financiers McConney a témoigné que lui et Allen Weisselberg, alors directeur financier, avaient examiné la version finale des compilations financières et qu’une fois que Weisselberg aurait signé, il en informerait leur société comptable, Mazars. Mais il a reconnu que, par sa propre note manuscrite, il avait modifié les lettres d’émission de Mazars pour indiquer que Trump lui-même avait droit à un examen final de la compilation des états de situation financière. McConney s’est distancé de tout examen que Trump a fait ou n’a pas fait, affirmant que ce qui s’est passé avant l’approbation de Weisselberg n’était pas à sa connaissance, mais il ne pouvait échapper à la nécessité de confirmer que les lettres avaient été modifiées pour indiquer clairement que Trump avait droit à un examen final. En outre, le bureau de l’AG a montré à McConney une liste de propriétés de la Trump Org avec des valeurs répertoriées qu’il a marquées l’année suivante avec de nouvelles valeurs. Il a déclaré que pendant de nombreuses années, il avait annoté les feuilles de calcul utilisées pour la sauvegarde des compilations ; d’autres fois, il se contentait de faire des notes manuscrites sur la liste des propriétés d’une page et de la renvoyer à Mazars. McConney, qui est également défendeur dans cette affaire, a ensuite vu des lettres qu’il avait envoyées à un prêteur pour divulguer les états de situation financière à Royal Bank America. Cette lettre et d’autres similaires font partie de la manière dont l’AG tentera d’établir la responsabilité de McConney pour de faux états financiers, en plus de son implication dans la préparation des états eux-mêmes.

il y a 3 heures / 12h33 HAE L’ancien cadre de Trump, Jeff McConney, prend la parole Après une brève réorientation, Bender a fini de témoigner et le bureau de l’AG a appelé son deuxième témoin, l’ancien vice-président senior de la Trump Organization, Jeff McConney. McConney a témoigné qu’il avait pris sa retraite plus tôt cette année et qu’il avait reçu une indemnité de départ de 500 000 $, dont 125 000 $ sont toujours impayés mais ne dépendent d’autre chose que de son « être en vie ». Il a rapidement pointé du doigt le cabinet comptable Bender pour les états financiers qui, selon le procureur général, étaient grossièrement gonflés. « En tant que Trump Organization, nous n’avons pas préparé les déclarations. Mazars, tout comme notre comptable, l’a fait », a-t-il déclaré. McConney a été le premier témoin du bureau du procureur de Manhattan lors du procès pénal contre la Trump Organization l’année dernière et a toussé excessivement lorsqu’il est arrivé à la barre. Il a ensuite été testé positif au Covid, ce qui a interrompu le procès pendant plusieurs jours. Il ne tousse pas aujourd’hui.

il y a 3 heures / 12h16 HAE L’avocat de Trump insiste sur le manque de mémoire de Bender Un autre avocat du côté de Trump, Cliff Robert, a interrogé Bender sur le nombre de fois où il a témoigné qu’il ne se souvenait pas de quelque chose depuis sa première comparution lundi. « Ces derniers jours, vous avez dit ‘Je ne me souviens pas’ ou ‘Je ne me souviens pas’ plus de 90 fois ? » » demanda Robert. « Je crois que c’est vrai », répondit Bender. Il l’a ensuite insisté sur ses relations avec Jeff McConney, vice-président principal de la Trump Organization avec qui Bender a travaillé en étroite collaboration. Robert s’est concentré sur le témoignage de Bender selon lequel il avait demandé à McConney des évaluations de propriété qui n’ont jamais été remises. « Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit à M. McConney ? » » demanda Robert. « Non, je ne m’en souviens pas », a déclaré Bender. « Avez-vous envoyé des e-mails à ce sujet ? » Continua Robert. « Je ne m’en souviens pas », a déclaré Bender. « Vous ne vous souvenez pas des e-mails, mais vous vous souvenez que vous le lui avez demandé. Vous ne savez pas ce que vous avez demandé à Jeff McConney, n’est-ce pas ? » dit Robert. « Oui, » répondit Bender. Commentant la spécificité des questions de Robert, le juge a plaisanté en disant que cela commençait à ressembler à Bill Clinton interrogé sur « quelle est la définition de ‘est’. »