WASHINGTON (AP) – Les dernières nouvelles sur la nouvelle session du Congrès (toutes les heures locales):

16 h 10

L’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, a déclaré dans un communiqué que la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden est «tout à fait légitime». Il condamne les efforts de certains républicains pour s’opposer aux résultats et annuler l’élection lors du décompte des voix électorales du Congrès mercredi.

Le groupe des républicains de la Chambre et du Sénat fait écho aux affirmations sans fondement du président Donald Trump sur la fraude électorale généralisée. Ryan, qui a quitté le Congrès en 2019, dit qu’il «est difficile de concevoir un acte plus anti-démocratique et anti-conservateur qu’une intervention fédérale pour renverser les résultats d’élections certifiées par l’État et priver des millions d’Américains de leurs droits».

Ryan a exhorté les législateurs à reconsidérer, affirmant que «le fait que cet effort échouera ne signifie pas qu’il ne causera pas de dommages importants à la démocratie américaine».

Les objections forceront les votes à la fois à la Chambre et au Sénat, où ils devraient être rejetés.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors de l’élection, comme l’ont confirmé plusieurs responsables électoraux et William Barr, qui a démissionné de ses fonctions de procureur général le mois dernier. Presque toutes les contestations judiciaires soulevées par Trump et ses alliés ont été rejetées par les juges.

___

13 h 55

Un groupe bipartite de 10 sénateurs a publié une déclaration appelant le Congrès à certifier la victoire du président élu Joe Biden.

Les sénateurs, dont quatre républicains, ont déclaré dimanche dans le communiqué que les efforts de certains républicains pour renverser les résultats en faveur du président Donald Trump «sont contraires à la volonté clairement exprimée du peuple américain et ne servent qu’à saper la confiance des Américains dans la résultats des élections déjà déterminés.

La Sens républicaine Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Bill Cassidy de la Louisiane et Mitt Romney de l’Utah ont signé la déclaration, qui disait: «Il est temps d’aller de l’avant».

Un groupe distinct de républicains du Sénat, dirigé par les sénateurs Josh Hawley et Ted Cruz, a annoncé son intention de s’opposer aux résultats des élections lorsque le Congrès se réunira mercredi pour comptabiliser la victoire 306-232 du Collège électoral de Biden sur Trump.

L’histoire continue

Les objections forceront les votes à la fois à la Chambre et au Sénat, mais aucun ne devrait l’emporter.

Le chef du Sénat républicain, Mitch McConnell, a exhorté les républicains à ne pas s’opposer. Et plusieurs autres sénateurs du GOP ont critiqué les efforts, divisant le parti au début du nouveau Congrès. Le sénateur du Nebraska Ben Sasse a déclaré dimanche que les objections étaient «mauvaises pour le pays et mauvaises pour le parti».

La fraude n’a pas gâché l’élection présidentielle de 2020, un fait confirmé par les responsables électoraux de tout le pays.

___

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE NOUVEAU CONGRÈS

Lire la suite:

– De plus en plus de législateurs du GOP s’engagent dans les efforts de Trump pour annuler la victoire de Biden

– EXPLICATEUR: Alors que la Géorgie attend, les républicains ont toujours le contrôle du Sénat

– Biden fait fléchir la Géorgie aux côtés du GOP dans les courses au Sénat

– Mémorial tenu pour le membre du Congrès élu qui a contracté le COVID-19

– La course au Sénat met « l’église de l’Amérique noire » sous les projecteurs

___

QUE SE PASSE-T-IL D’AUTRE:

13h00

Le sénateur républicain Lindsey Graham appelle l’effort du sénateur Ted Cruz et d’autres sénateurs républicains pour renverser l’élection présidentielle une «esquive» qui ne va pas assez loin pour aider le président Donald Trump.

Graham a déclaré dimanche dans un communiqué que Cruz avait une «barre haute» pour montrer qu’il y avait des preuves de problèmes avec l’élection. Le sénateur de Caroline du Sud a également déclaré que la proposition de Cruz n’avait «aucune chance de devenir réalité».

Cruz du Texas dirige une coalition de 11 sénateurs du GOP qui s’engagent à contester les résultats des élections à moins que le Congrès n’accepte de lancer une commission pour enquêter sur les résultats. Eux et d’autres sont prêts à s’opposer mercredi lorsque le Congrès se réunira pour une session conjointe pour confirmer le décompte électoral de 306-232 de Biden sur Trump.

Graham, l’un des principaux alliés de Trump, a déclaré que cette approche «ne se bat pas efficacement pour le président Trump. Cela semble être davantage une esquive politique qu’un recours efficace. »

___

12 h 15

Le 117e Congrès américain commence alors que la Chambre et le Sénat se sont engagés à assermenter de nouveaux membres.

Les deux chambres tiennent de rares sessions du dimanche pour ouvrir le nouveau Congrès le 3 janvier, comme l’exige la Constitution. Tous les membres de la Chambre et environ un tiers du Sénat seront assermentés.

La démocrate Nancy Pelosi devait être réélue à la présidence de la Chambre par son parti, qui conserve la majorité à la Chambre, mais avec la plus faible marge en 20 ans.

Le contrôle du Sénat est en question jusqu’au second tour des élections de mardi pour deux sièges au Sénat en Géorgie. Le résultat déterminera quel parti détient la chambre.

___

12 h 05

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, refuse de dire beaucoup sur les efforts déployés par un nombre croissant de sénateurs républicains pour renverser l’élection présidentielle.

McConnell a déclaré à un journaliste dimanche au Capitole: «Nous traiterons de tout cela mercredi.»

Le chef républicain faisait référence à la session conjointe du Congrès de cette semaine pour confirmer le décompte du Collège électoral que Joe Biden a remporté, 306-232, en battant le président Donald Trump.

McConnell a exhorté en privé les républicains à ne pas s’opposer aux résultats des élections. Il a déclaré que cela obligerait les républicains à choisir essentiellement entre les demandes de Trump et la volonté des électeurs.

Une douzaine de sénateurs républicains, et davantage de républicains à la Chambre, prévoient de s’opposer mercredi.

___

11h55

Le sénateur Ted Cruz affirme que le Congrès a l’obligation de garantir la légalité de l’élection présidentielle, expliquant pourquoi lui et certains collègues républicains soulèveront des objections lorsque le Congrès se réunira cette semaine pour certifier le vote du collège électoral.

Il dit à «Sunday Morning Futures» de Fox News Channel que l’objectif est de restaurer «la confiance des Américains dans notre système électoral».

De nombreux responsables fédéraux et étatiques ont déclaré que l’élection s’était déroulée équitablement et sans preuve de fraude à une échelle si grande qu’elle aurait modifié le résultat.

Le président démocrate élu Joe Biden a battu le président républicain Donald Trump par quelque 7 millions de voix populaires et 306-232 voix au collège électoral.

Trump a refusé d’accepter sa perte et continue de prétendre à tort que l’élection a été «volée».

Des groupes de républicains de la Chambre et du Sénat prévoient de voter contre certains électeurs de l’État mercredi, mais cela ne mettra pas fin à la prestation de serment de Biden en tant que président à midi le 20 janvier.

___

11 h 15

Le sénateur républicain Josh Hawley riposte à ses collègues du GOP qui critiquent sa tentative de renverser l’élection présidentielle remportée par Joe Biden.

Dans un long courrier électronique, le républicain du Missouri a défendu sa justification pour contester la défaite du président Donald Trump. Lui et d’autres républicains prévoient de monter des objections aux résultats lorsque le Congrès se réunira mercredi pour une session conjointe pour confirmer le décompte du Collège électoral.

Hawley s’est spécifiquement défendu contre les critiques du sénateur du GOP Pat Toomey de Pennsylvanie alors qu’il conteste les résultats des élections de cet État.

Hawley, un allié de Trump et candidat potentiel à la présidentielle 2024, a insisté sur le fait que les électeurs de chez eux avaient dit «haut et fort» qu’ils pensaient que la victoire de Biden sur Trump était injuste.

«Il est de ma responsabilité en tant que sénateur de faire part de leurs préoccupations», a écrit Hawley samedi soir.

___

10h30

Le sénateur Ron Johnson insiste sur le fait que l’effort extraordinaire des républicains du Congrès pour contester la victoire présidentielle de Joe Biden n’a pas pour but de contrecarrer le processus démocratique mais «de le protéger».

Dans une interview accordée à «Meet the Press» de NBC, le sénateur du Wisconsin a souligné un «état de choses insoutenable» où il a affirmé que de nombreuses personnes dans le pays n’acceptent pas l’élection comme légitime. Il soutient qu’une plus grande transparence est nécessaire pour «restaurer la confiance» dans les résultats que les États et le collège électoral ont certifiés.

Un groupe de 11 sénateurs dirigé par le sénateur Ted Cruz du Texas a déclaré qu’il rejetterait les résultats du collège électoral lors d’une session conjointe mercredi à moins qu’une commission ne soit nommée pour effectuer un audit de 10 jours du vote. Ils se concentrent sur les États où le président Donald Trump a soulevé des allégations fondées de fraude électorale.

Johnson n’offre pas de nouvelles preuves de problèmes de vote. Et il reconnaît que l’ancien procureur général de Trump, William Barr, n’a trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée. Plusieurs poursuites intentées par l’équipe juridique de Trump ont été rejetées à plusieurs reprises, par la Cour suprême et par des juges nommés par Trump qui ont jugé que les poursuites manquaient de preuves.

Lorsque Johnson a insisté sur le fait que «des dizaines de millions de personnes» croient que l’élection présidentielle avait été «volée», Chuck Todd de NBC a suggéré à Johnson de «se regarder dans le miroir» pour savoir pourquoi. Todd a coupé les affirmations non fondées de Johnson.

Todd a déclaré à Johnson: « Vous ne pouvez pas faire ces allégations qui n’ont pas été prouvées. »

___

8 h

Le début de la nouvelle session du Congrès dimanche intervient au cours d’une période tumultueuse de l’histoire des États-Unis.

Un nombre croissant de républicains s’efforcent d’annuler la victoire de Joe Biden sur le président Donald Trump, et une vague d’infections à coronavirus impose des limites au Capitole.

La représentante Nancy Pelosi devrait être réélue à la présidence de la Chambre par ses collègues démocrates, qui conservent la majorité de la Chambre, mais avec la marge la plus mince en 20 ans.

L’ouverture du Sénat pourrait faire partie des derniers actes de Mitch McConnell en tant que chef de la majorité. Le contrôle républicain dépend du second tour des élections de mardi pour deux sièges au Sénat en Géorgie.

On dit souvent qu’un gouvernement divisé peut être un moment pour des compromis législatifs, mais les législateurs se joignent au 117e Congrès avec la nation plus déchirée que jamais, contestant même des faits fondamentaux, notamment le fait que Biden a remporté l’élection présidentielle.