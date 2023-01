L’ancien président russe dit que le dirigeant japonais devrait s’éventrer

Les remarques de Medvedev étaient en réponse à une déclaration conjointe vendredi du président Biden et de Kishida, dans laquelle les dirigeants ont déclaré que “toute utilisation d’une arme nucléaire par la Russie en Ukraine serait un acte d’hostilité contre l’humanité et injustifiable de quelque manière que ce soit”.

Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012 et vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré dans un article de Telegram que la déclaration de Kishida et Biden équivalait à de la « paranoïa ». Il a ajouté que Kishida était un “serviteur” des États-Unis.

En tant que président, Medvedev était considéré avec optimisme en Occident comme un partenaire potentiel pour forger des relations améliorées. Mais en 2011, il a accepté un changement qui a ramené Poutine à la présidence, et au début de 2020, Medvedev a démissionné de son poste de Premier ministre pour faire place à des changements constitutionnels qui ont permis à Poutine de servir de nouveaux mandats et de resserrer son emprise sur le pouvoir.

En réponse à la déclaration, Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la formulation “ressemble fortement à une mentalité de guerre froide à somme nulle et contient des calomnies et des attaques sans fondement contre la Chine”. Il a allégué que les États-Unis et le Japon « trouvaient des prétextes pour le renforcement militaire et l’usage délibéré de la force ».