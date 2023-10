L’ancien président russe déclare que les attaques du Hamas « sont une évolution attendue »

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que les attaques généralisées du Hamas contre Israël samedi « constituent un développement attendu », profitant de l’occasion pour dénoncer l’influence américaine au Moyen-Orient et en Ukraine.

Le groupe militant palestinien a lancé le la plus grande attaque contre Israël depuis des décennies tôt samedi, envahissant plusieurs villes israéliennes et lançant des missiles sur le pays.

Le gouvernement palestinien a affirmé qu’environ 200 personnes étaient mortes, tandis que le gouvernement israélien a déclaré qu’il y avait eu environ 40 morts.

« Les affrontements entre le Hamas et Israël à l’occasion du 50e anniversaire de la guerre du Kippour sont une évolution attendue », Medvedev dit le X, anciennement Twitter. « C’est à cela que Washington et ses alliés devraient s’occuper. Le conflit entre Israël et la Palestine dure depuis des décennies et les États-Unis en sont l’acteur clé.»

Medvedev a été à la fois président et premier ministre de la Russie aux côtés de l’actuel président Vladimir Poutine. Il est désormais vice-président du Conseil de sécurité du pays.

« Mais au lieu de travailler activement au règlement palestino-israélien, ces abrutis se sont ingérés dans nos affaires et fournissent aux néo-nazis une aide à grande échelle, dressant les deux peuples étroitement liés l’un contre l’autre », a-t-il poursuivi. « Qu’est-ce qui peut arrêter l’obsession maniaque de l’Amérique d’inciter aux conflits sur toute la planète ? »

Les gouvernements en Europe et aux États-Unis ont s’est engagé à soutenir Israël dans un contexte de violence croissante, alors que les pays du Moyen-Orient ont a pour la plupart condamné Israël pour son rôle dans le conflit en cours avec la Palestine.

« Les États-Unis condamnent sans équivoque les attaques non provoquées des terroristes du Hamas contre des civils israéliens », a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. « Nous sommes fermement aux côtés du gouvernement et du peuple israélien et présentons nos condoléances pour les vies israéliennes perdues dans ces attaques. »

Les commentaires de Medvedev sur l’Ukraine viennent en soutien à l’armement du pays contre l’invasion russe. hésite. Le parti républicain a décidé de réduire le financement de l’aide à l’Ukraine. susciter un débat sur la question au Congrèstandis que l’administration Biden s’est engagée à maintenir son soutien.

La contre-offensive tant attendue de l’Ukraine n’a pas donné de bons résultats et a déçu les alliés occidentaux, alors que les forces russes maintiennent le contrôle d’une grande partie de l’est et du sud du pays. La pression monte à mesure que temps d’hiver menace de faire dérailler le conflit.

