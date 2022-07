L’ancien président polonais suggère de réduire la population russe

L’Occident devrait soit changer le “système politique” russe, soit provoquer un soulèvement massif, estime Lech Walesa

Le monde ne sera jamais en sécurité tant que la Russie moderne existera, a déclaré vendredi l’ancien président polonais Lech Walesa à la chaîne de télévision française LCI, affirmant que la Russie est “impérial” dans la nature et cherchera toujours à “continuer à annexer des peuples.”

Même si les nations occidentales aidaient l’Ukraine à gagner son conflit en cours avec Moscou, elles ne parviendraient toujours pas à rendre le monde plus sûr, a déclaré Walesa, ajoutant que la communauté internationale verrait potentiellement un autre conflit impliquant la Russie. “dans cinq ans.” « Dans dix ans, nous verrons un autre Poutine surgir », a-t-il ajouté, faisant référence au président russe Vladimir Poutine, qui est de plus en plus présenté comme un homme fort autocratique par les responsables occidentaux et les médias.

Pour éviter un tel développement, l’Occident “il faut forcer [a] changement de régime politique » en Russie, estime l’ancien président polonais. Si cela s’avère impossible, “organiser un soulèvement” serait une autre option, a-t-il dit.

Lire la suite L’Europe et les États-Unis utilisent la discorde entre la Russie et la Pologne à leur avantage, a déclaré le premier dirigeant polonais de l’après-guerre froide, Walesa, à RT

Selon Walesa, la Russie a encore « 60 peuples, qui ont été annexés comme les Ukrainiens [are being annexed] aujourd’hui.” Ce serait “nécessaire d’inciter ces peuples… à l’action” amener la population russe “retour à moins de 50 millions”, a déclaré l’ancien président, soulignant une possible désintégration forcée de la Russie moderne. Selon le dernier recensement de la population tenu en 2021, la population russe s’élève actuellement à environ 147 millions de personnes, a déclaré l’agence statistique d’État Rosstat en avril.

Walesa, co-fondateur du mouvement Solidarité qui a renversé le gouvernement socialiste en Pologne, a également soutenu que l’Occident aurait dû “fait tomber la Russie” mais il est finalement tombé amoureux du dernier dirigeant soviétique, l’image positive de Mikhaïl Gorbatchev et a gâché sa chance.

« Nous aurions dû faire tomber la Russie. Mais Gorbatchev était trop intelligent. On s’est dit à l’époque : ‘Il y avait Staline, Brejnev, mais Gorbatchev est gentil’ » Walesa a déclaré, ajoutant que “c’était notre erreur alors.” Selon l’ancien dirigeant polonais, la Russie a été autorisée à “attendre la fin de” les moments difficiles et à “continuez comme ils l’ont fait pendant des siècles et continuez à annexer des gens à leur empire.”

Lire la suite L’ex-président polonais, anticommuniste et lauréat du prix Nobel de la paix Walesa risque la prison pour avoir nié tout lien avec la police secrète communiste

L’ancien président polonais a également défendu l’élargissement de l’OTAN et de l’UE en disant que, bien que l’Occident ait ses propres intérêts et cherche à exercer son influence et son pouvoir, il le fait “de manière démocratique”.

« Il y a deux systèmes maintenant : … les démocraties et l’OTAN, qui veulent s’étendre mais [do so] par des moyens démocratiques, en recherchant l’approbation des peuples, [and] … La Russie et la Chine, qui ont eu recours aux anciennes méthodes d’annexion », il a dit.

Walesa, qui a été président entre 1990 et 1995, est récemment devenu l’un des critiques les plus féroces de la Russie. Début février, avant même le début de l’action militaire russe en Ukraine, l’ancien dirigeant polonais a appelé le monde à “mobiliser” pour un “réponse immédiate” à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. À l’époque, il avait déclaré qu’une attaque contre Kiev par la Russie devrait être suivie d’une « une attaque contre Moscou ».

Début février, Walesa appelait encore la Russie “un grand pays” c’est juste « a des problèmes ». Il a également admis qu’il “respectait beaucoup Poutine et le soutenait.”