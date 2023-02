L’ancien président pakistanais Pervez Musharraf décède des suites d’une longue maladie

Après une longue période de maladie grave, l’ancien président pakistanais et chef d’état-major de l’armée, Pervez Musharraf, est décédé aujourd’hui à l’hôpital américain de Dubaï, aux Émirats arabes unis, après avoir passé des années en exil volontaire. Il avait 79 ans.

Il n’y a pas de communication officielle si son corps sera ramené au Pakistan, bien que sa famille essaie de le ramener chez lui depuis l’année dernière.

Les organes de M. Musharraf fonctionnaient mal à cause d’une maladie appelée amylose. Cette maladie affecte les tissus conjonctifs et les organes, inhibant le fonctionnement normal. Il s’agit d’une maladie rare causée par l’accumulation d’une protéine anormale appelée amyloïde dans les organes et les tissus de tout le corps.

Face à des accusations dans son pays pour l’assassinat de l’ancien Premier ministre Benazir Bhutto en 2007, M. Musharraf vit à Dubaï depuis huit ans. Il avait auparavant exprimé son désir de passer le “reste de sa vie” dans son pays d’origine et voulait retourner au Pakistan dès que possible.

L’ancien président était le dixième président du Pakistan après un coup d’État militaire sans effusion de sang réussi en 1999. Il a été le 10e président du Comité des chefs d’état-major interarmées du Pakistan (CJCSC) de 1998 à 2001 et le 7e général en chef de 1998 à 2007.

Il était connu comme l’architecte de la guerre de Kargil, l’homme qui a ordonné à ses soldats d’entrer en Inde pour couper Leh de Srinagar.

Dans la guerre qui a suivi à l’été 1999, des soldats pakistanais, dont il a nié la présence, ont été décimés dans les hautes montagnes de Kargil. Ce fut un échec militaire catastrophique pour M. Musharraf, qui avait fait avancer le plan, gardant son Premier ministre Nawaz Sharif la plupart du temps dans l’ignorance.

Presque incroyable, deux ans après Kargil, M. Musharraf est sorti plus fort que jamais.

Nawaz Sharif, qui a tenté d’empêcher M. Musharraf de rentrer dans le pays alors qu’il était en tournée officielle au Sri Lanka, a été arrêté, emprisonné puis envoyé en exil.

Avec le soutien de son armée et lors d’un coup d’État sans effusion de sang, M. Musharraf s’est nommé président du Pakistan en juin 2021.

Le processus démocratique de démarrage et d’arrêt du Pakistan serait paralysé pendant les 7 prochaines années.

C’est en tant que président que Pervez Musharraf est venu en Inde en juillet 2001.

Né à New Delhi en 1943, M. Musharraf avait quatre ans lorsque ses parents ont rejoint l’exode massif des musulmans vers le Pakistan nouvellement créé. Son père a servi au ministère des Affaires étrangères, tandis que sa mère était enseignante et que la famille a souscrit à un islam modéré et tolérant.

Il a rejoint l’armée à l’âge de 18 ans et a ensuite dirigé une unité de commando d’élite avant d’en devenir le chef. Il a pris le pouvoir en évinçant le Premier ministre de l’époque, Nawaz Sharif, qui avait tenté de le limoger pour avoir donné le feu vert à une opération visant à envahir le Cachemire, amenant le Pakistan et l’Inde au bord de la guerre.

Le 9 mars 2007, M. Musharraf a suspendu de manière inconstitutionnelle le juge en chef pakistanais de l’époque, Iftikhar Muhammad Chaudhry, déclenchant des protestations politiques massives qui ont affaibli le dirigeant militaire.

Après les élections de l’année suivante, il a subi des pressions de la part des partis politiques pour qu’il quitte son poste de président en août 2008. En novembre de la même année, après l’attaque du 26/11, les relations indo-pakistanaises se sont détériorées.