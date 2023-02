L’ancien président pakistanais Pervez Musharraf décède à 79 ans — RT World News

L’ancien président et chef militaire pakistanais, Pervez Musharraf, est décédé dimanche à l’âge de 79 ans à Dubaï, où il vivait en exil volontaire. Sa famille a annoncé en juin que Musharraf avait été hospitalisé pour une amylose, une maladie rare impliquant l’accumulation de protéines dans les organes.

Les responsables politiques et militaires du Pakistan ont exprimé leurs condoléances pour la mort de Musharraf. “Qu’Allah bénisse l’âme du défunt et donne la force à la famille endeuillée” l’Inter-Services Public Relations (ISPR), l’aile médiatique des forces armées pakistanaises, a déclaré dans un communiqué.

Musharraf a rejoint l’armée à 18 ans et a combattu dans la guerre indo-pakistanaise de 1965. Il a gravi les échelons et a été nommé chef d’état-major de l’armée en 1998. L’année suivante, Musharraf a renversé le gouvernement lors d’un coup d’État sans effusion de sang.

Musharraf a étroitement allié le pays avec les États-Unis lors de la crise mondiale de Washington “guerre contre la terreur” lancé à la suite des attentats du 11 septembre sur le sol américain. En conséquence, il est devenu la cible d’Al-Qaïda et d’autres extrémistes et a survécu à au moins trois tentatives d’assassinat. Le Pakistan, quant à lui, est devenu de plus en plus dépendant de l’aide militaire et sécuritaire des États-Unis.















Chez lui, Musharraf a promulgué plusieurs réformes libérales visant à étendre les droits des femmes et à moderniser le pays. Dans le même temps, des opposants l’ont accusé d’autoritarisme lorsqu’il a suspendu la constitution en 2007 et imposé l’état d’urgence dans tout le Pakistan. Musharraf a finalement démissionné en août 2008 dans le but de le destituer.

En 2014, le plus haut tribunal du Pakistan a inculpé Musharraf pour haute trahison en lien avec son état d’urgence de 2007. L’ancien président est parti aux Émirats arabes unis pour des soins médicaux en 2016 et n’était pas revenu depuis.

En 2019, le tribunal a condamné Musharraf à mort. L’ex-président a fait appel du verdict, qui a ensuite été annulé en 2020.

Musharraf a nié les accusations de trahison. En 2010, il s’est excusé pour les erreurs du passé. “Je saisis cette occasion pour m’excuser sincèrement auprès de toute la nation pour ces mauvaises décisions”, a-t-il déclaré à ses partisans à l’époque. “J’ai appris mes leçons et je suis très sûr que je ne les répéterai plus.”