L’ancien président John Bercow « jouera dans The Traitors US »

L’ancien président de la Chambre des communes, John Bercow, jouerait dans la prochaine série télévisée The Traitors US, aux côtés du vainqueur de Love Island, Ekin-Su Cülcüloğlu.

L’ancien député sera aux côtés des stars de télé-réalité de Big Brother, Dancing With The Stars et RuPaul’s Drag Race, selon les médias.

Bercow a quitté son poste de président des Communes en 2019 après une décennie. Des clips le montrant arbitrer les débats sur le Brexit et les logements familiaux ont fait de lui une figure culte aux États-Unis.

Marcus Jordan, le fils de l’as du basket-ball Michael Jordan, figurera également dans l’émission, qui en est à sa deuxième saison.

Si la date de diffusion n’a pas encore été communiquée, l’émission Peacock TV, produite par le Studio Lambert, reviendrait sur les écrans de télévision au début de l’année prochaine.

L’émission, qui se déroule dans un château isolé des Highlands écossais dans les versions britannique et américaine, voit les joueurs divisés entre les « fidèles » et un plus petit groupe de « traîtres » – dont le but est d’éliminer les autres concurrents et de gagner. à 203 000 £ (205 000 $).

La version américaine de l’émission est animée par l’acteur écossais Alan Cumming, qui devrait présenter cette saison son chien Lala comme son acolyte.

L’année dernière, un rapport d’un groupe d’experts indépendants de la Chambre des Communes a confirmé la conclusion selon laquelle Bercow était un « tyran en série » et a déclaré qu’il ne devrait plus jamais se voir accorder un laissez-passer parlementaire.

L’ex-président a été accusé d’avoir lancé un téléphone portable et d’avoir injurié des fonctionnaires.