L’ancien président Jimmy Carter fait une apparition au festival de Géorgie quelques jours avant son 99e anniversaire

L’ancien président Jimmy Carter et son épouse, Rosalynn Carter, ont été aperçus samedi lors d’un festival dans sa ville natale de Plains, en Géorgie.

Le Centre Carter a repartagé une vidéo de l’ancien président, 98 ans, et de l’ancienne première dame, 96 ans, rouler dans un SUV noir au Plains Peanut Festival.

« Belle journée pour le président et Mme Carter pour profiter d’une balade à travers le Plains Peanut Festival ! Et juste une semaine avant ses 99 ans », a écrit le centre dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous parions que la glace au beurre de cacahuète est au menu pour le déjeuner ! #JimmyCarter99. »

Cette sortie intervient plus de six mois après que le président américain le plus ancien soit entré en soins palliatifs à son domicile après une série de brefs séjours à l’hôpital. Il avait déclaré à l’époque qu’il allait arrêter toute intervention médicale et passer le reste de sa vie à la maison. Carter n’a pas révélé de maladie.

Quelques mois plus tard, en mai, il a été révélé que l’ancienne première dame avait reçu un diagnostic de démence.

Jason Carter, président du conseil d’administration du Centre Carter, a déclaré USA aujourd’hui la semaine dernière que le couple est heureux. Ils ont célébré leur 77e anniversaire de mariage en juillet.

« Ils sont ensemble. Ils sont à la maison. Ils sont amoureux, et je pense que personne n’obtient plus que ça », a-t-il déclaré. « Je veux dire, c’est une situation parfaite pour cette période de leur vie. »

« Ils font tous les deux aussi bien qu’on peut s’y attendre », a poursuivi Jason Carter.

Carter a eu sa part de complications de santé. En août 2015, on lui a diagnostiqué un mélanome qui s’était propagé au foie et au cerveau, mais il a ensuite été déclaré indemne de cancer. En 2019, il a subi un œil au beurre noir lors d’une chute et a ensuite été hospitalisé pour une fracture du bassin suite à une autre chute.