L’ancien président Jimmy Carter célèbre son 98e anniversaire avec sa famille, ses amis et le baseball

Jimmy Carter, déjà le président américain le plus ancien de l’histoire, a célébré son 98e anniversaire samedi avec sa famille et ses amis à Plains, la petite ville de Géorgie où lui et sa femme, Rosalynn, 95 ans, sont nés dans les années entre la guerre mondiale Moi et la Grande Dépression.

Le dernier jalon du 39e président survient alors que le Centre Carter, que les Carter ont créé ensemble après leur seul mandat à la Maison Blanche, marque 40 ans de promotion de la démocratie et de la résolution des conflits, de la surveillance des élections et de la promotion de la santé publique dans le monde en développement.

Jason Carter, le petit-fils de l’ancien président qui dirige maintenant le conseil d’administration du Centre Carter, a décrit son grand-père, un chrétien franc, comme satisfait de sa vie et de son héritage.

“Il regarde son 98e anniversaire avec foi dans le plan de Dieu pour lui”, a déclaré le jeune Carter, 47 ans, “et c’est juste une belle bénédiction pour nous tous de savoir, personnellement, qu’il est en paix et heureux avec où il a été et où il va.

Les dirigeants du Centre Carter ont déclaré que l’ancien président, qui a survécu à un diagnostic de cancer en 2015 et à une grave chute à la maison en 2019, a déjà aimé lire les messages de félicitations envoyés par des sympathisants du monde entier via les réseaux sociaux et le site du centre. Mais Jason Carter a déclaré que son grand-père attend surtout avec impatience une journée simple qui consiste à regarder son équipe préférée de la Ligue majeure de baseball, les Braves d’Atlanta, à la télévision.

“Il est toujours à 100%, même si les choses de la vie quotidienne sont beaucoup plus difficiles maintenant”, a déclaré Jason Carter. «Mais une chose que je garantis. Il regardera tous les matchs des Braves ce week-end.

De cultivateur d’arachides à président

James Earl Carter Jr. a remporté l’élection présidentielle de 1976 après avoir commencé la campagne en tant que gouverneur de Géorgie peu connu pour un mandat. Sa performance surprise dans les caucus de l’Iowa a fait du petit État du Midwest un épicentre de la politique présidentielle. Carter a ensuite battu le président Gerald Ford aux élections générales, en grande partie grâce au fait qu’il avait balayé le Sud avant que sa région natale ne passe massivement aux républicains.

Ancien élève de l’Académie navale, officier de la Marine et cultivateur d’arachides, Carter a gagné en grande partie grâce à sa promesse de ne jamais mentir à un électorat las de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate qui a entraîné la démission de Richard Nixon de la présidence en 1974. Quatre ans plus tard, incapable de maîtriser l’inflation et d’apaiser la colère des électeurs face aux otages américains détenus en Iran, Carter a perdu 44 États au profit de Ronald Reagan. Il est rentré chez lui en Géorgie en 1981 à l’âge de 56 ans.

L’ancien premier couple a presque immédiatement commencé à planifier le Centre Carter. Il a ouvert ses portes à Atlanta en 1982 en tant que premier effort du genre pour un ancien président. La mission déclarée : faire avancer la paix, les droits de l’homme et les causes de santé publique dans le monde entier. Carter a remporté le prix Nobel de la paix en 2002. Il a voyagé à l’étranger dans ses années 80 et 90, et il n’a officiellement pris sa retraite du conseil qu’en 2020.

Depuis son ouverture, le centre a surveillé les élections dans 113 pays, a déclaré la PDG Paige Alexander, et Carter a également agi individuellement en tant que médiateur dans de nombreux pays. Les efforts du Centre Carter ont presque éradiqué le ver de Guinée, un parasite propagé par l’eau potable insalubre et douloureux pour les humains. Rosalynn Carter a dirigé des programmes visant à réduire la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale.

“Il profite de sa retraite”, a déclaré Alexander, qui a assumé son rôle en 2020, à peu près au moment où Jason Carter a pris la relève de son grand-père. Mais “il passe beaucoup de temps à réfléchir aux projets qu’il a lancés et aux projets que nous poursuivons”.

Alexander a cité l’effort d’éradication du ver de Guinée comme un point culminant. Carter a fixé l’objectif en 1986, alors qu’il y avait environ 3,5 millions de cas par an dans 21 pays, avec une concentration en Afrique subsaharienne. Jusqu’à présent cette année, a déclaré Alexander, il y a six cas connus dans deux pays.

En 2019, Carter a utilisé son dernier message annuel au centre pour déplorer que sa post-présidence ait été largement silencieuse sur le changement climatique. Jason Carter a déclaré que la direction du centre explorait toujours des moyens de lutter contre la crise climatique. Mais il n’a proposé aucun calendrier. “Nous ne dupliquerons pas d’autres efforts efficaces”, a déclaré Carter, expliquant que l’un des principes stratégiques du centre est de donner la priorité aux causes et aux lieux qu’aucune autre organisation de plaidoyer n’a engagés.

Combattre la méfiance à l’égard du processus démocratique américain

En ce qui concerne les élections et la démocratie, le virage le plus imprévisible est peut-être que Jimmy Carter a vécu assez longtemps pour voir le centre concentrer ses efforts sur le front intérieur. Le centre a maintenant des programmes pour lutter contre la méfiance à l’égard du processus démocratique aux États-Unis. Le personnel du Centre Carter a surveillé le recomptage par la Géorgie des scrutins présidentiels américains dans l’État en 2020 après que le président de l’époque, Donald Trump, a affirmé que le résultat était truqué. De multiples recomptages en Géorgie et dans d’autres États ont affirmé la légitimité de la victoire de Joe Biden.

“Certes, nous n’avons jamais pensé que nous finirions par revenir à la maison pour faire de la démocratie et résoudre les conflits autour de nos élections”, a déclaré Jason Carter. “(Mais) nous ne pouvions pas être cette incroyable organisation de démocratie et de défense des droits de l’homme à l’étranger sans nous assurer que nous ajoutions notre voix et notre expertise… aux États-Unis”

Avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, le centre a demandé aux candidats – quel que soit leur parti – de souscrire à un ensemble de principes électoraux équitables, notamment en s’engageant à un transfert pacifique du pouvoir. Parmi ceux qui ont signé des engagements : le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, un républicain, et sa challenger démocrate Stacey Abrams.

Carter lui-même s’est surtout retiré de la politique. Pendant des années après sa défaite en 1980, les démocrates l’ont évité. Il a connu une résurgence lors des récents cycles électoraux, attirant la visite de plusieurs candidats à la présidentielle démocrate de 2020 et, en 2021, du président Joe Biden, qui en 1976 a été le premier sénateur américain à approuver la candidature présidentielle de Carter. L’inflation étant désormais à son plus haut niveau depuis la fin des années 1970 et le début des années 1980, certains républicains évoquent à nouveau Carter comme ligne d’attaque contre Biden et les démocrates.

Jason Carter a déclaré que l’ancien président lit et regarde les nouvelles quotidiennement, et accepte parfois des appels ou des visites de personnalités politiques. Mais, a-t-il ajouté, l’ancien président ne devrait pas apparaître publiquement pour approuver des candidats avant novembre.

“Ses gens avec lesquels il se sent le plus proche maintenant sont les gens de Plains, de son église et d’autres endroits”, a déclaré Jason Carter. «Mais, vous savez, sa partenaire n ° 1, 2 et 3 est ma grand-mère, non? Il a survécu à des amis et à tant de ses conseillers et aux personnes avec qui il a tant accompli dans le passé, mais ils n’ont jamais été seuls parce qu’ils se sont toujours eus.