L’ancien président iranien s’en prend au processus électoral

Les deux mandats d’Ahmadinejad entre 2005 et 2013 ont été marqués par des échanges enflammés, avec des critiques répétées sur la politique américaine dans la région, les ambitions nucléaires de l’Iran et d’Israël.

Les analystes disent que Raisi est le « favori clair », avec la plus grande reconnaissance de nom parmi les candidats. Raisi a passé quatre décennies dans la justice iranienne et s’est présenté mais a perdu contre Rohani aux élections de 2017.

Un champ de plus de 600 candidats a été réduit à seulement cinq jeudi. La course à la présidentielle est désormais considérée comme une lutte entre l’ancien chef modéré de la banque centrale, Abdolnaser Hemmati, et le chef de la magistrature intransigeante, Ebrahim Raisi.

Dans une large interview accordée à CNBC avant le vote, Mahmoud Ahmadinejad a déclaré que l’accord nucléaire de 2015 avait causé « plus de problèmes qu’il n’en a résolus » et a jeté le doute sur la légitimité de l’élection de son pays.

« Nous doutons que Raisi soit aussi belliqueux et véhément qu’Ahmadinejad l’avait été, mais ils sont plus proches idéologiquement l’un de l’autre que Rouhani », a-t-il ajouté. « En fonction de ce que dit Raisi après les élections et du comportement de son administration à ses débuts, il est même possible d’envisager une suspension complète des pourparlers, même si ce serait un scénario plutôt extrême. »

« Alors qu’en théorie, il serait possible de conclure les pourparlers et de tout faire signer avant que Rohani ne se retire, l’expérience passée montre que les pourparlers nucléaires ont tendance à avancer à pas de tortue, même sans complications politiques », a déclaré Pavel Molchanov, analyste chez Raymond James.

« Je pense que les deux pays devront changer leurs perspectives et se regarder différemment », a déclaré Ahmadinejad. « Si nous basons les choses sur la justice et le respect mutuel, alors je crois que les problèmes peuvent être résolus. »

Les relations entre l’Iran et ses voisins arabes du Golfe ont commencé à se dégeler depuis l’élection du président américain Joe Biden, mais l’ancien président iranien a déclaré que « l’ingérence » des États-Unis via les ventes d’armes restait un défi pour la stabilité régionale.

« Lorsque des dizaines de milliards de dollars d’armes sont vendues chaque année aux pays de la région, cela pose des problèmes majeurs. dit Ahmadinejad. « Cela menace la sécurité de la région et est considéré comme une ingérence … le gouvernement américain ne devrait pas chercher à contrôler l’Iran ou le Moyen-Orient. »

Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d’armes au monde et le Moyen-Orient est un marché d’exportation clé, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Les États-Unis ont approuvé la vente de 23 milliards de dollars d’armes aux Émirats arabes unis plus tôt cette année. Les ventes d’armes à l’Arabie saoudite, un rival iranien clé, sont à l’étude.

L’économie iranienne et ses exportations de pétrole vitales ont été paralysées par le double coup de Covid-19 et les sanctions des États-Unis et d’autres puissances mondiales. Jusqu’à présent, plus de 3 millions de personnes dans le pays ont été testées positives pour le coronavirus, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, et plus de 82 000 personnes sont décédées.

« Le peuple iranien pense que la réponse à la pandémie de Covid dans le pays a été un échec », a déclaré Ahmadinejad. « Je dois dire que les travailleurs de première ligne et les professionnels de la santé ont travaillé sans relâche, mais la gestion globale a été inefficace et imprudente », a-t-il ajouté.

Le coup économique de l’Iran à cause de Covid-19 a été moins prononcé que dans d’autres pays, car son économie s’était déjà contractée de 12% au cours des deux années précédentes.

Un nouvel accord sur le nucléaire et un allégement des sanctions permettraient à de nouveaux revenus de circuler au début du mandat d’un nouveau gouvernement. Le produit intérieur brut réel de l’Iran, ou PIB, devrait augmenter de 1,7% en 2020-2021, selon la Banque mondiale.

Les responsables iraniens affirment que la production de pétrole pourrait atteindre jusqu’à 4 millions de barils par jour dans les 90 jours suivant la levée des sanctions. Dans l’état actuel des choses, les exportations de pétrole de l’Iran sont minimes, car les sanctions de l’ère Trump continuent de dissuader la plupart des acheteurs internationaux.

—Emma Graham de CNBC a contribué à cet article.