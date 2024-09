L’ancien président George W. Bush n’a pas l’intention de le soutenir lors des élections

L’ancien président George W. Bush n’a pas l’intention de soutenir un candidat à la présidence, a déclaré son bureau à NBC News samedi.

Lorsqu’on leur a demandé si l’ancien président ou sa femme, Laura, soutiendraient un candidat ou rendraient public leur vote, le bureau de Bush a répondu « non ».

« Le président Bush s’est retiré de la politique présidentielle il y a des années », a ajouté le bureau.

L’équipe de campagne de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Un porte-parole de la campagne de la vice-présidente Kamala Harris a refusé de commenter, mais a souligné les efforts de sensibilisation de la campagne auprès des républicains.

L’ancien vice-président de Bush, Dick Cheney, annoncé vendredi qu’il soutiendrait Harris lors des élections de novembre.

« Dans les 248 ans d’histoire de notre pays, il n’y a jamais eu d’individu qui ait représenté une plus grande menace pour notre république que Donald Trump », a déclaré Cheney dans un communiqué. « Il a essayé de voler les dernières élections en utilisant le mensonge et la violence pour se maintenir au pouvoir après que les électeurs l’aient rejeté. On ne pourra plus jamais lui faire confiance. »

Quelques jours plus tôt, la fille de l’ancien vice-président, l’ancienne représentante du Wyoming Liz Cheney, avait déclaré qu’elle voterait pour Harris. Les deux Cheney, qui sont républicaines, ont critiqué l’ancien président Donald Trump, et la jeune Cheney s’est montrée particulièrement franche.

Répondant aux questions des journalistes samedi, Harris a déclaré qu’elle était « honorée » d’avoir le soutien des Cheney, ajoutant que cela « renforce vraiment pour eux le fait que nous aimons notre pays et que nous avons plus de points communs que de différences ».

Le fait que Bush n’ait pas soutenu le candidat de son parti est en soi remarquable. En 2012, Bush a déclaré Il soutenait le candidat républicain Mitt Romney contre l’ancien président Barack Obama. Quatre ans plus tôt, Bush avait soutenu le sénateur John McCain, aujourd’hui décédé, pour la présidence. en 2008.

Les équipes des deux anciens présidents Bush dit en 2016 que le père et le fils éviteraient de commenter Trump. Au lieu de cela, le jeune Bush a travaillé pour soutenir Sénateurs républicains. Ni Bush ni sa femme n’ont voté pour l’un ou l’autre des candidats présidentiels des principaux partis en 2016, a-t-il ajouté. Le porte-parole a déclaré que année.

Le président Bush père est décédé en 2018, mais le jeune a déclaré en 2021 qu’il écrit en l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice candidate à la présidence en 2020.

Plusieurs républicains modérés de premier plan et anciens responsables de l’administration Trump ont rompu avec l’ancien président et ont soutenu Harris, malgré leurs divergences politiques.

La campagne Harris a dévoilé le mois dernier plus de deux douzaines des soutiens de républicains, notamment de l’ancien gouverneur républicain Bill Weld du Massachusetts, de l’ancien représentant Denver Riggleman de Virginie et de l’ancienne attachée de presse de l’administration Trump, Stephanie Grisham.

Plus tard en août, plus de 200 anciens salariés Pour les deux présidents Bush, McCain et Romney ont signé une lettre soutenant Harris pour la présidence.

Dans le cadre de la sensibilisation de la campagne auprès des électeurs républicains, la campagne Harris a embauché un directeur national de l’engagement républicain pour se concentrer sur les électeurs républicains indépendants et modérés, ainsi qu’un programme Républicains pour Harris.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com