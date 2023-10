ARLINGTON, Texas (AP) — L’ancien président George W. Bush, l’ancien propriétaire des Rangers, lancera le premier lancer de cérémonie avant que le Texas n’affronte les Diamondbacks de l’Arizona lors du match d’ouverture des World Series vendredi soir.

Ce sera le quatrième premier lancer de cérémonie de Bush dans les World Series, mais son premier avant un match d’ouverture.

Bush, 77 ans, a dirigé le groupe qui a acheté les Rangers à Eddie Chiles en 1998 et a été associé commandité jusqu’en novembre 1994, lorsqu’il a démissionné alors qu’il se préparait à devenir gouverneur du Texas.

Bush a été président des États-Unis de 2001 à 2009 et a lancé le premier lancer de cérémonie avant le troisième match des World Series 2001 au Yankee Stadium entre New York et l’Arizona. Avec une sécurité renforcée après les attentats terroristes du 11 septembre, Bush portait un gilet pare-balles.

Alors que Bush s’échauffait sous les tribunes du vieux Yankee Stadium, Derek Jeter des Yankees lui a dit : « Ne le rebondissez pas, ils vont vous huer », se souvient plus tard Bush.

Bush a lancé les premiers lancers de cérémonie avec son père, l’ancien président George HW Bush, avant le quatrième match des World Series 2010 au Texas et avant le cinquième match des World Series 2017 à Houston.

Le groupe de George W. Bush a vendu les Rangers en 1998 à Thomas Hicks, qui a vendu l’équipe en 2010 au groupe de propriété actuel dirigé par Ray Davis.

Le receveur du Temple de la renommée des Rangers, Iván Rodríguez, sera derrière le marbre pour le lancer de Bush, a annoncé jeudi la Major League Baseball.

L’ancienne star des Rangers, Adrián Beltré, lancera le premier lancer de cérémonie avant le deuxième match au Temple de la renommée des Rangers, Ferguson Jenkins.

HER, lauréate d’un Grammy Award, interprétera l’hymne national avant le match d’ouverture et Pearl Peterson, l’interprète nationale des jeunes talents des Boys & Girls Clubs of America de cette année, le chantera avant le match 2.

