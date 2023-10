L’ancien président fustige New York AG

Le procureur général accuse Trump, deux de ses fils adultes, la Trump Organization et de hauts dirigeants d’avoir évalué frauduleusement des propriétés immobilières afin d’obtenir des conditions de prêt et d’assurance plus avantageuses, ainsi que des avantages fiscaux.

L’ancien président Donald Trump a fustigé mardi la procureure générale de New York, Letitia James, alors qu’il se dirigeait vers le tribunal pour le deuxième jour de procès pour son procès pour fraude commerciale contre lui et son entreprise.

Trump a déclaré mardi : « Ses chiffres sont frauduleux ».

Il avait regardé James lundi en sortant de la salle d’audience.

James demande 250 millions de dollars de dommages et intérêts dans cette affaire, ainsi que l’interdiction pour Trump et ses fils, Donald Trump Jr. et Eric Trump, de diriger une entreprise à New York.

