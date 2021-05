L’ancien président français Sarkozy revient au tribunal pour violations du financement de la campagne après l’arrêt du procès en mars

Le procès a été ajourné le jour de son ouverture en mars après qu’un avocat de l’un des accusés a été hospitalisé avec Covid-19. Les audiences reprennent jeudi et devraient se poursuivre jusqu’au 22 juin.

Sarkozy, qui a dirigé la France entre 2007 et 2012, et 13 codéfendeurs sont accusés d’avoir dépensé environ 20 millions d’euros (24,4 millions de dollars) au-dessus du seuil légalement autorisé sur l’échec de la réélection du président et d’avoir utilisé une entreprise de relations publiques amicale. , Bygmalion, pour masquer les coûts.

L’argent aurait été dépensé pour des événements de campagne somptueux à Paris et dans d’autres villes au cours de la dernière étape de la course, y compris des rassemblements explosifs, dont certains ont impliqué 100 000 participants. Dix accusés sont spécifiquement accusés d’avoir falsifié des documents comptables afin de cacher la véritable ampleur des fonds et des dépenses de la campagne aux régulateurs.

Sarkozy a nié tout acte répréhensible et a affirmé qu’il n’était pas au courant de la fausse facturation. Il risque jusqu’à un an de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 € (4 575 $) s’il est reconnu coupable.

Jérôme Lavrilleux, chef de campagne adjoint de Sarkozy en 2012 et l’un des accusés, a publiquement admis avoir supervisé la dissimulation des fonds via Bygmalion, mais a déclaré qu’il avait agi de sa propre initiative, selon Reuters.

Début mars, Sarkozy a été condamné à trois ans de prison et deux ans avec sursis pour corruption et trafic d’influence. Le tribunal a déclaré l’ancien président coupable d’avoir proposé à un juge un emploi à Monaco en échange d’informations sur une enquête sur les finances de sa campagne. Les enregistrements d’appels téléphoniques entre Sarkozy et un avocat, qui était également son ami de longue date, figuraient parmi les preuves présentées au tribunal. L’équipe de Sarkozy a promis de faire appel du verdict.

L’avocat de Sarkozy dans cette affaire a soutenu que la conversation enregistrée était juste « bavardage » entre un avocat et son client. Sarkozy a également soutenu qu’il n’y avait aucune preuve réelle qu’il avait jamais eu l’intention de soudoyer le juge. «C’est une injustice. Je me battrai jusqu’à la fin pour que la vérité triomphe, » a-t-il déclaré à la chaîne de télévision TF1 en mars.

